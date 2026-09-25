Έκρηξη στην Πλάκα: «Ήταν ένα μπαμ κι αμέσως μετά είδαμε το κτίριο να καταρρέει»

Snapshot Πριν τις 08:00 το πρωί σημειώθηκε έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση παλιού κτιρίου στην Πλάκα.

Εργαζόμενοι σε γειτονικό κτίριο άκουσαν το «μπαμ» και είδαν το μισό κτίριο να καταρρέει, με τζάμια να σπάνε στην πίσω πλευρά.

Δεν υπήρξαν φωνές ή εκκλήσεις για βοήθεια κατά τη στιγμή της έκρηξης, ενώ λίγοι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί απομακρύνθηκαν χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Κατά το περιστατικό, τραυματίστηκαν ένας παππούς και δύο γιαγιάδες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ.

Η έκρηξη συνέβη περίπου στις 07:30 το πρωί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παρευρισκομένων. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν τις οκτώ το πρωί, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στα γύρω κτίρια απ' αυτό που κατέρρευσε στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη, έζησαν στιγμές αγωνίας. Εργαζόμενοι στο πίσω κτίριο περιγράφουν τη στιγμή που άκουσαν το «μπαμ» και είδαν το παλιό κτίριο να καταρρέει.

Η κυρία Μαρία βρισκόταν στο πίσω μέρος του κτιρίου και περιγράφει στο Newsbomb τη στιγμή της έκρηξης: «Ήμασταν μέσα στο πίσω κτίριο. Ήταν ένα μπαμ και αμέσως μετά είδαμε το κτίριο να καταρρέει. Ακούσαμε τη δόνηση, γιατί ήμασταν πολύ κοντά. Κατέρρευσε το πίσω κτίριο, το μισό κτίριο, και ό,τι τζάμι υπήρχε τριγύρω, από την πίσω πλευρά, είχε σπάσει».

Όπως λέει, εκείνη τη στιγμή δεν άκουσε φωνές ούτε είδε ανθρώπους να ζητούν βοήθεια.

«Δεν είδα ούτε φωνές, δεν άκουσα τίποτα. Νομίζω ότι ήταν μόνο η κατάρρευση. Μία κυρία ήταν μέσα, σηκώθηκε και έφυγε, και μετά βγήκε ένας άλλος κύριος. Είδε τις ζημιές και μάζευε τα γυαλιά από το σπίτι».

Η κυρία Μαρία αναφέρει ότι η έκρηξη έγινε περίπου στις 07:30 το πρωί, ενώ περιγράφει την εικόνα που αντίκρισε αμέσως μετά. Από την πλευρά της, η κυρία Αντιγόνη βρισκόταν επίσης μέσα στο πίσω κτίριο την ώρα του περιστατικού και περιγράφει στο Newsbomb μια εξίσου δραματική στιγμή: «Ήμασταν μέσα και καθαρίζαμε και κάνει ένα μπαμ και έπεσε όλο το κτίριο. Χτύπησε ο παππούς και δύο γιαγιάδες. Τους πήραν με το ΕΚΑΒ».