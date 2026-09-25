Κεφαλονιά: Εξιτήριο για τον 17χρονο με το πατίνι που είχε «καρφωθεί» πάνω σε άλογο

Snapshot Ο 17χρονος που τραυματίστηκε σε σύγκρουση με άλογο στην Κεφαλονιά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο νεαρός ολοκλήρωσε τον ιατρικό έλεγχο και θα επιστρέψει στο νησί με οδηγίες για προσοχή στις σωματικές δραστηριότητες και τη διατροφή.

Η επόμενη προγραμματισμένη εξέταση θα γίνει στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα όπου νοσηλεύτηκε αρχικά.

Η αρχική εκτίμηση για τον τραυματισμό του δεν φαινόταν σοβαρή, αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε και απαιτήθηκε διακομιδή στην Αθήνα. Snapshot powered by AI

Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο 17χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν το πατίνι που οδηγούσε σε περιοχή της Κεφαλονιάς είχε πέσει πάνω σε άλογο.

Όπως αναφέρει το inkefalonia.gr, ολοκλήρωσε τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο και ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών θα επιστρέψει στο νησί.

Οι θεράποντες ιατροί συνέστησαν ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις σωματικές δραστηριότητες όσο και στη διατροφή του, μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύθηκε μετά το ατύχημα που είχε

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο.

Ενώ αρχικά δεν φάνηκε να υπάρχει σοβαρός τραυματισμός του νεαρού, λίγο αργότερα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε αναγκαία η μετάβασή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Ο 17χρονος εξετάστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και παρέμεινε στο Νοσοκομείο για παρακολούθηση και νοσηλεία. Στη συνέχεια, η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

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