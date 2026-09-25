Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου το πρωί της Παρασκευής.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με δύο ταχύπλοα σκάφη από Σύρο και Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά.

Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές για την κατάσταση του πλοίου και την εξέλιξη της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο έπλεε βόρεια της Μυκόνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 29 επιβαίνοντες. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:00.

Άμεσα τέθηκε σε κινητοποίηση ο μηχανισμός της Πυροσβεστικής, με δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη να κατευθύνονται προς το σημείο, ένα από τη Σύρο και ένα από το Λαύριο.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχει και ένα πυροσβεστικό πλοίο, το οποίο απέπλευσε από τον Πειραιά.

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