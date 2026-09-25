Έκρηξη στην Πλάκα: Βίντεο από την ώρα της κατάρρευσης του κτιρίου - Σκόνη και καπνοί

Βίντεο κατέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν την πολύ ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, το πρωί της Παρασκευής.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9), στη συμβολή της οδού Λυσικράτους με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του Newsbomb.gr, πιθανότερη αιτία θεωρείται διαρροή φυσικού αερίου, ενώ από την ισχυρή έκρηξη ακολούθησε η κατάρρευση ενός διώροφου κτιρίου, μέρος του οποίου χρησιμοποιούνταν ως airbnb, αλλά και φωτιά.

Aπό την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις άνθρωποι. Ένα άτομο τραυματίστηκε από θραύσματα, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Όπως δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους.

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