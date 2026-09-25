Πλάκα: Μεγάλες ζημιές στο εσωτερικό και διπλανού κτιρίου μετά την έκρηξη και την κατάρρευση

Την έκταση των ζημιών που προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση παλιού κτιρίου, αποτυπώνουν νέες φωτογραφίες από το εσωτερικό παρακείμενου κτιρίου.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9), στη συμβολή της οδού Λυσικράτους με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του Newsbomb.gr, πιθανότερη αιτία θεωρείται διαρροή φυσικού αερίου, ενώ από την ισχυρή έκρηξη ακολούθησε η κατάρρευση ενός διώροφου κτιρίου, μέρος του οποίου χρησιμοποιούνταν ως airbnb, αλλά και φωτιά.

Οι φωτογραφίες από γειτονικό κτίριο είναι ενδεικτικές της σφοδρότητας του ωστικού κύματος. Τζάμια έχουν γίνει θρύψαλα, παράθυρα και κουφώματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ κομμάτια από οικοδομικά υλικά έχουν εκτοξευθεί στο εσωτερικό των χώρων.

Έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Σε ένα από τα δωμάτια, το δάπεδο είναι καλυμμένο από σπασμένα τζάμια, σοβάδες και άλλα συντρίμμια, ενώ έπιπλα έχουν μετακινηθεί ή ανατραπεί από τη δύναμη της έκρηξης. Μεγάλα τμήματα κουφωμάτων έχουν αποκολληθεί και έχουν καταλήξει μέσα στον χώρο.

Έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η εικόνα ενός πολύχρωμου μανεκέν, το οποίο παραμένει όρθιο ανάμεσα στα συντρίμμια, την ώρα που γύρω του τα τζάμια έχουν σπάσει και τμήματα του χώρου έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές.

Έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Σε άλλο δωμάτιο, μεγάλα κομμάτια τοιχοποιίας και οικοδομικών υλικών έχουν καταλήξει δίπλα στα παράθυρα, ενώ η βλάστηση από το εξωτερικό έχει εισχωρήσει προς το εσωτερικό μέσα από τα κατεστραμμένα ανοίγματα. Τραπέζια, καθίσματα και αντικείμενα του σπιτιού βρίσκονται ανάμεσα σε θραύσματα, σκόνη και μπάζα.

Έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Πλάκα: Τρεις ελαφρά τραυματίες από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου

Όπως μετέδωσε το Newsbomb.gr, από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις άνθρωποι. Ένα άτομο τραυματίστηκε από θραύσματα, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Όπως δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ. Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε και μικρή εστία φωτιάς στα ερείπια, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η ισχύς της έκρηξης προκάλεσε ζημιές όχι μόνο στα γειτονικά κτίρια αλλά και σε σταθμευμένα οχήματα, πάνω στα οποία έπεσαν μπάζα και θραύσματα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στον χώρο, τόσο για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη όσο και για να ελεγχθεί το σημείο της κατάρρευσης.

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