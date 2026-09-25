Έκρηξη στην Πλάκα: Ξέσπασε φωτιά στο κτίριο που κατέρρευσε από διαρροή φυσικού αερίου - 3 τραυματίες

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στα ερείπια κτιρίου στην Πλάκα μετά από έκρηξη πιθανώς από διαρροή φυσικού αερίου.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια πυροσβεστών.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ.

Ο Δήμος Αθηναίων παρείχε μηχάνημα έργου για υποστήριξη της επιχείρησης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε στα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, ύστερα από έκρηξη που προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου.

Στο συμβάν επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπάρχουν τρεις ελαφρά τραυματίες. Ο ένας ήταν πεζός που τραυματίστηκε ελαφρά από τα μπάζα που έπεσαν από το κτίριο, ενώ άλλα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:45. Κινητοποιήθηκαν 16 Πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Από την έκρηξη έσπασαν τζάμια σε όμορα κτίρια, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και σταθμευμένα ΙΧ επί της οδού Λυσικράτους.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις κυκλοφορίας, καθώς πρόκειται για ένα κομβικό σημείο στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

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