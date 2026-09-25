Μάθετε τα προειδοποιητικά σημάδια θρόμβου στους πνεύμονες πριν να είναι αργά

Η πνευμονική εμβολή συμβαίνει όταν ένας θρόμβος αίματος φράζει μια αρτηρία στους πνεύμονες, συχνά αφού έχει μεταφερθεί εκεί από μια εν τω βάθει φλέβα του ποδιού. Μπορεί να επιβαρύνει ξαφνικά την καρδιά και να διαταράξει τη ροή του αίματος και την παροχή οξυγόνου.

Η ξαφνική, ανεξήγητη δύσπνοια, ο πόνος στο στήθος και η κατάρρευση δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται: η άμεση παροχή επείγουσας φροντίδας μπορεί να σώσει μια ζωή.

Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια της πνευμονικής εμβολής;

Τα συμπτώματα διαφέρουν από άτομο σε άτομο και μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά ή πιο σταδιακά. Τα σημαντικότερα σημάδια που πρέπει να αναγνωρίζετε είναι:

Ξαφνική δύσπνοια: Η δυσκολία στην αναπνοή μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας, και ενδέχεται να επιδεινωθεί με την κίνηση. Πόνος στο στήθος: Ο πόνος είναι συχνά οξύς και επιδεινώνεται κατά τη βαθιά εισπνοή ή τον βήχα. Μπορεί επίσης να εντοπίζεται στο πάνω μέρος της πλάτης και να μοιάζει με πόνο καρδιακής προσβολής. Λιποθυμία ή έντονη ζάλη: Η κατάρρευση μπορεί να υποδηλώνει ότι η απόφραξη επηρεάζει την αρτηριακή πίεση και την ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα. Ταχυκαρδία ή ταχύπνοια: Ο γρήγορος σφυγμός, το αίσθημα παλμών και η ασυνήθιστα γρήγορη αναπνοή μπορεί να συνοδεύουν την ύπαρξη θρόμβου στους πνεύμονες. Αιμόπτυση (βήχας με αίμα): Μπορεί να εμφανιστούν πτύελα με ίχνη αίματος, αν και πολλοί ασθενείς με πνευμονική εμβολή δεν παρουσιάζουν ποτέ αιμόπτυση. Ψυχρό και υγρό δέρμα, σύγχυση ή κυανωτικά (μπλε-γκρι) χείλη: Αυτά τα σημάδια μπορεί να υποδεικνύουν επικίνδυνη διαταραχή της κυκλοφορίας του αίματος και της παροχής οξυγόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην περιμένετε να εμφανιστούν όλα αυτά τα σημάδια ταυτόχρονα! Ορισμένα άτομα παρουσιάζουν μόνο 1 ή 2 συμπτώματα, και η απουσία αιμόπτυσης δεν αποκλείει την πνευμονική εμβολή.

Ποια συμπτώματα επιβάλλουν την άμεση κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης;

Καλέστε το 166 σε περίπτωση:

ξαφνικής, ανεξήγητης δυσκολίας στην αναπνοή

νέου πόνου στο στήθος

λιποθυμίας ή αιμόπτυσης που συνοδεύεται από πόνο στο στήθος ή δύσπνοια

Η σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή, η σύγχυση, τα κυανωτικά χείλη και το ψυχρό, υγρό δέρμα αποτελούν ιδιαίτερα ανησυχητικά σημάδια πιθανής καρδιοπνευμονικής ανεπάρκειας.

Μην οδηγήσετε εσείς οι ίδιοι στο νοσοκομείο και μην περιμένετε να γίνουν τα συμπτώματα ανυπόφορα. Ενημερώστε τον τηλεφωνητή του 166 για το τι συμβαίνει και ακολουθήστε τις οδηγίες του. Εάν κάποιο άλλο άτομο καταρρεύσει, δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει φυσιολογικά, ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση) και χρησιμοποιήστε έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED), εάν είναι διαθέσιμος.

Μπορεί ένας θρόμβος αίματος στο πόδι να αποτελέσει προειδοποιητική ένδειξη;

Μερικές φορές, ναι. Η πνευμονική εμβολή συχνά ξεκινά με μια εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ), η οποία μπορεί να προκαλέσει:

οίδημα

πόνο

αίσθημα θερμότητας

αποχρωματισμό στο ένα πόδι, συγκεκριμένα, στη γάμπα

Τα νέα συμπτώματα που εντοπίζονται στο ένα πόδι απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση, ακόμη και αν δεν υπάρχουν αναπνευστικά προβλήματα. Εάν τα συμπτώματα αυτά συνοδεύονται από δύσπνοια ή πόνο στο στήθος, καλέστε το 166.

Ωστόσο, η πνευμονική εμβολή μπορεί να συμβεί χωρίς εμφανή συμπτώματα στα πόδια. Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, παρατεταμένη ακινησία, εγκυμοσύνη, καρκίνος ή προηγούμενο επεισόδιο θρόμβωσης μπορεί να αυξήσουν την υποψία, αλλά ένας θρόμβος μπορεί να σχηματιστεί και χωρίς κάποιον προφανή παράγοντα κινδύνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί τα συμπτώματα της πνευμονικής εμβολής να υποχωρήσουν και στη συνέχεια να επανέλθουν;

Ναι. Τα συμπτώματα ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ή αρχικά να φαίνονται ήπια. Μια προσωρινή βελτίωση δεν σημαίνει ότι ο θρόμβος έχει διαλυθεί. Ακόμα και η υποψία πνευμονικής εμβολής απαιτεί πάντα επείγουσα αξιολόγηση.

Μπορεί να συμβεί πνευμονική εμβολή χωρίς πόνο στο στήθος;

Ναι. Ορισμένα άτομα παρουσιάζουν κυρίως δύσπνοια, ταχυκαρδία ή τάση λιποθυμίας. Ο πόνος στο στήθος είναι συχνό σύμπτωμα, αλλά δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάγνωση.

Μπορούν η ασπιρίνη ή επιπλέον δόσεις αντιπηκτικών φαρμάκων να αντιμετωπίσουν έναν ύποπτο θρόμβο στο σπίτι;

Όχι. Μην ξεκινήσετε την λήψη ασπιρίνης, μην πάρετε επιπλέον δόση αντιπηκτικού και μην καθυστερήσετε την αναζήτηση επείγουσας ιατρικής βοήθειας, «για να δοκιμάσετε θεραπεία στο σπίτι». Οι γιατροί καθορίζουν τη θεραπεία αφού αξιολογήσουν την κατάσταση. Η λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική καθοδήγηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία.

Συμπέρασμα

Η σημαντικότερη αντίδραση σε περίπτωση πιθανής πνευμονικής εμβολής είναι η έγκαιρη δράση. Η ξαφνική δύσπνοια, ο πόνος στο στήθος και η κατάρρευση απαιτούν επείγουσα ιατρική βοήθεια, ακόμη και πριν εκδηλωθούν σοβαρά συμπτώματα ή πολλαπλές προειδοποιητικές ενδείξεις.

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