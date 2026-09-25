Το Toyota Hilux με υδρογόνο μπαίνει στην παραγωγή

Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota συνεχίζει να επενδύει σε διαφορετικές τεχνολογίες εξηλεκτρισμού και το επόμενο βήμα τα πιο γνωστό pick-up της.

Το Hilux FCEV, το οποίο μέχρι σήμερα γνωρίζαμε σε μορφή πρωτοτύπου, θα περάσει κανονικά στην παραγωγή το 2028 και θα προστεθεί στην ευρωπαϊκή γκάμα δίπλα στην έκδοση πετρελαίου με ήπια υβριδική υποβοήθηση και την αμιγώς ηλεκτρική.

Η ιαπωνική εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα και την πρώτη teaser εικόνα του νέου Hilux FCEV. Οι σχεδιαστικές αλλαγές δεν φαίνονται καθαρά, αν και διακρίνεται μια διαφορετική φωτεινή υπογραφή με τμηματικά LED φώτα ημέρας.

Προς το παρόν, η Toyota κρατά κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έχει ωστόσο επιβεβαιώσει ότι στόχος είναι η αυτονομία να ξεπερνά τα 400 χλμ. κατά WLTP, ενώ η δυνατότητα ρυμούλκησης θα φτάνει τα 2.500 κιλά.

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Συγκριτικά, το ηλεκτρικό Hilux BEV προσφέρει αυτονομία 257 χιλιόμετρα και μπορεί να ρυμουλκήσει από 1.600 έως 2.000 κιλά, ανάλογα με την έκδοση.

Η ιστορία του υδρογονοκίνητου Hilux ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια. Τα πρωτότυπα της προηγούμενης γενιάς χρησιμοποιούσαν τεχνολογία κυψελών καυσίμου από το Toyota Mirai, με τρεις δεξαμενές υδρογόνου τοποθετημένες στο πλαίσιο τύπου σκάλας και έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα.

Το συγκεκριμένο σύστημα απέδιδε 182 ίππους και 300 Nm, ενώ στα πρωτότυπα δοκιμών η θεωρητική αυτονομία έφτανε περίπου τα 600 χλμ.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του υδρογόνου παραμένει ο ανεφοδιασμός, που μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου πέντε λεπτά. Το μειονέκτημα είναι φυσικά το περιορισμένο δίκτυο πρατηρίων, κάτι που προς το παρόν περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες ευρείας διάδοσης του Hilux FCEV στην Ευρώπη.