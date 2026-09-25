Ιράν: Προτείνει σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ

Snapshot Το Ιράν πρότεινε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο επτά ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι οι προϋποθέσεις βασίζονται σε συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών από τον Ιούνιο.

Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών και συνοδεύτηκε από θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οι όροι της Τεχεράνης περιλαμβάνουν την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

Η συνάντηση μεταξύ αντιπροσώπων ΗΠΑ και Ιράν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν η πρώτη μετά από μήνες διακοπής των διαπραγματεύσεων. Snapshot powered by AI

Το Ιράν έχει παρουσιάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σχέδιο για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αραγτσί είπε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι πρότεινε ένα σχέδιο επτά ημερών, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Καταθέσαμε ένα σχέδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των διαμεσολαβητών, ότι αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της έβδομης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες», δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο ιρανός υπουργός αρνήθηκε να επεκταθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όμως δήλωσε ότι δεν είναι «τίποτε περισσότερο» απ' αυτά στα οποία οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Ιούνιο.

Η πρόταση διαβιβάσθηκε στις ΗΠΑ μέσω ενός μεσολαβητή, ανέφεραν οι New York Times και το CNN.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο CNN ότι έχουν «θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες μέσω των μεσολαβητών».

Αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν την Τρίτη συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν οι πρώτες τέτοιες διαπραγματεύσεις σε διάστημα μηνών.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Αραγτσί διαβίβασε τους όρους της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών ακτών, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

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