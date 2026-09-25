Μυρτώ της Πάρου: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της για την ονομαστική της γιορτή

Snapshot Η Μαίρη Κοτρώτσου ευχήθηκε δημόσια χρόνια πολλά στην κόρη της Μυρτώ για την ονομαστική της γιορτή μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά μέσα.

Η Μυρτώ κακοποιήθηκε σοβαρά το 2012 στην Πάρο από τον Αχμέτ Βακάς, γεγονός που έχει επηρεάσει βαθιά τη ζωή της.

Στην ανάρτησή της, η μητέρα της εκφράζει την ελπίδα για ιατρική πρόοδο που θα βελτιώσει την κατάσταση της Μυρτού.

Η Μαίρη Κοτρώτσου τονίζει την αγάπη και τη δύναμη που αντλεί από την κόρη της, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Η μητέρα δηλώνει αφοσίωση στο να κάνει κάθε μέρα της Μυρτού όσο το δυνατόν καλύτερη και εκφράζει ευγνωμοσύνη για την παρουσία της στη ζωή της. Snapshot powered by AI

Ανάρτηση για να ευχηθεί χρόνια πολλά στην κόρη της Μυρτώ Παπαδομιχελάκη με αφορμή την ονομαστική της εορτή, έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μητέρα της, Μαίρη Κοτρώτσου.

Η κυρία Κοτρώτσου, συνόδευσε την ανάρτησή της με τρία φωτογραφικά στιγμιότυπα που απεικονίζεται η ίδια με την Μυρτώ αλλά και ένα μικρό κείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι η Μυρτώ κακοποιήθηκε βάναυσα στην Πάρο το 2012 από τον Αχμέτ Βακάς, ο οποίος την βίασε και την ξυλοκόπησε βάναυσα με αποτέλεσμα η Μυρτώ να καταλήξει με μόνιμη αναπηρία.

Η ανάρτηση της Μαίρης Κοτρώτσου

«Χρόνια σου πολλά Μυρτω μου, ο Θεός να σου χαρίζει υγεία, δύναμη , αισιοδοξία, χαμόγελο αγάπη, ευτυχία!

Και μακάρι να έρθει μια μέρα που η ιατρική επιστήμη θα έχει προχωρήσει και μπορεί να σε δω λίγο καλύτερα!

Ελπιζω γιατί αυτό μαζί με το χαμόγελο σου και την αγάπη σου μου δίνουν δύναμη. Την δύναμη της ελπίδας που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη όλοι μέσα μας, για να βαδίζουμε σε αυτήν την ζωή που μόνο δυσάρεστα και απογοητευτικά μηνύματα μας δίνει.

Μέρα γιορτής της Παναγίας της Μυρτιδιωτισσας και δεν χωρούν παράπονα. Ο καθένας έχει την δική του ανηφόρα. Μόνο που η δική σου βγήκε πολύ απότομη και δυσκολεύομαι στο ανήφορο.

Σ αγαπώ πάντα και θα σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό όπως μου λες και εσύ, και θέλω να συνεχίσεις να σκορπάς το χαμόγελο σου και τα φιλιά σου σε όποιον σε πλησιάζει και σου μιλάει. Γιατί η ψυχή σου είναι αγγελική και ξέρει να δίνει μόνο αγάπη. Ισως αυτό να είναι το χάρισμα που σου έδωσε η Παναγία για όσα έχασες σε μια στιγμή: την φωνή, την κίνηση, την ζωή….

Θα κάνω πάντα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είναι η κάθε σου μέρα όσο μπορεί καλύτερη.

Είμαι ευγνώμων που σε έχω κοντά μου και νοιωθω καθημερινά την σφιχτή αγκαλιά σου».