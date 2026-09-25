Τέλος στην πολύωρη φόρτιση; 400 χιλιόμετρα σε 5 λεπτά!
Η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων περνά σε μια νέα εποχή, με τους Κινέζους κατασκευαστές να παρουσιάζουν τεχνολογίες που περιορίζουν τον χρόνο αναμονής σε λίγα μόλις λεπτά.
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Η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων περνά σε μια νέα εποχή, με τους Κινέζους κατασκευαστές να παρουσιάζουν τεχνολογίες που περιορίζουν τον χρόνο αναμονής σε λίγα μόλις λεπτά.
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