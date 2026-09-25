Χανιά: Αποζημίωση στον ηλικιωμένο που πήγε φυλακή για βιασμό 19χρονου και δικαιώθηκε

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε η νέα ιατροδικαστική εξέταση

Γιάννης Καλύβας

Χανιά: Αποζημίωση στον ηλικιωμένο που πήγε φυλακή για βιασμό 19χρονου και δικαιώθηκε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης επιδίκασε αποζημίωση 40 ευρώ ανά ημέρα κράτησης σε ηλικιωμένο που κρατήθηκε τεσσάρων ετών για βιασμό 19χρονου και αθωώθηκε οριστικά το 2025.
  • Η νέα ιατροδικαστική εξέταση στο Ηράκλειο δεν επιβεβαίωσε κακώσεις ή ευρήματα βιασμού, ανατρέποντας την αρχική έκθεση του ιατροδικαστή Χανίων.
  • Ο ιατροδικαστής Χανίων, του οποίου το πόρισμα αμφισβητήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να καταθέσει λόγω νόσησης και έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του σε σχέση με οκτώ υποθέσεις.
  • Ο βασικός κατηγορούμενος σχεδιάζει να ασκήσει περαιτέρω νομικές ενέργειες και να υποστηρίξει την κατηγορία μετά τις νέες εξελίξεις.
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Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά επιδίκασε αποζημίωση στον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης κακοποίησης 19χρονου, για το διάστημα των περίπου τεσσάρων ετών που παρέμεινε κρατούμενος, από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2021 έως την οριστική απαλλαγή του τον Δεκέμβριο του 2025.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την καταβολή 40 ευρώ για κάθε ημέρα κράτησης, μετά την ανατροπή της υπόθεσης στο Εφετείο.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φέρεται να είχε η νέα ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις ή ευρήματα που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς περί βιασμών του 19χρονου ΑμεΑ, σε αντίθεση με την αρχική έκθεση του ιατροδικαστή Χανίων.

Η νέα εξέταση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο παρουσία ιατροδικαστών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τεχνικών συμβούλων των δύο πλευρών. Ο ιατροδικαστής Χανίων, το πόρισμα του οποίου αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση, είχε κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας, ωστόσο δεν παρέστη λόγω νόσησης από Covid.

Τον περασμένο Ιούλιο έγινε γνωστό ότι η συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνεται μεταξύ των οκτώ περιπτώσεων για τις οποίες ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων, ο οποίος συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη.

Παράλληλα, η δικηγόρος του βασικού κατηγορούμενου, ανέφερε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ότι ο εντολέας της προτίθεται να κινηθεί νομικά, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μετά τις νέες εξελίξεις.

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