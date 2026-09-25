Μύκονος: Φωτιά εν πλω στο «Blue Carrier 2» - Απομακρύνθηκαν οι 29 επιβάτες μεταφέρονται στην Τήνο

Snapshot Ξέσπασε φωτιά στο οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 στα ανοιχτά της Μυκόνου.

Στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης.

Το Λιμενικό Σώμα οργάνωσε επιχείρηση εκκένωσης και απομάκρυνε με ασφάλεια τους 29 επιβαίνοντες.

Οι επιβάτες μεταφέρονται αυτή τη στιγμή στην Τήνο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση του Λιμενικού για την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβαινόντων του Blue Carrier 2, στο οποίο ξέσπασε φωτιά στα ανοιχτά της Μυκόνου.

Το οχηματαγωγό πλοίο, μετέφερε κυρίως φορτηγά, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο σκάφη του λιμενικού και στήθηκε επιχείρηση για να απομακρυνθούν από το φλεγόμενο πλοίο οι επιβαίνοντες. Λίγα λεπτά μετά τις 11:00 ολοκληρώθηκε η εκκένωσή του, με τους επιβάτες να επιβιβάζονται σε παραπλέον περιπολικό σκάφος του Λιμενικού κι αυτή τη στιγμή μεταφέρονται στην Τήνο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, άπαντες είναι καλά στην υγεία τους.

Διαβάστε επίσης