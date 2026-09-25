Νοσοκομείο Βόλου: Δύο ΕΔΕ για χειρουργικό εργαλείο που ξεχάστηκε στην κοιλιά ηλικιωμένης

Snapshot Στο Νοσοκομείο Βόλου διατάχθηκαν δύο Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ) για χειρουργικό εργαλείο που ξεχάστηκε στην κοιλιά ηλικιωμένης μετά από επέμβαση τον Ιούνιο.

Η ηλικιωμένη γυναίκα εμφάνισε έντονους πόνους μετά το χειρουργείο και η αξονική τομογραφία αποκάλυψε το ξεχασμένο εργαλείο, χωρίς εκείνη να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Η πρώτη ΕΔΕ δεν εντόπισε ευθύνες στον χειρουργό, ενώ η δεύτερη ΕΔΕ έχει διαταχθεί για επανεξέταση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Εξετάζονται οι ευθύνες του χειρουργού, των νοσηλευτριών που χειρίστηκαν τα εργαλεία και των υπευθύνων αποστείρωσης για πιθανή παράβαση πρωτοκόλλων.

Τα αποτελέσματα των ΕΔΕ θα καθορίσουν αν θα ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τους εμπλεκόμενους. Snapshot powered by AI

Δυο διαφορετικές ΕΔΕ έχουν διαταχθεί από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου για την σοβαρή υπόθεση ηλικιωμένης, στην κοιλιά της οποίας φέρεται να ξεχάστηκε χειρουργικό εργαλείο μετά από χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, όταν ηλικιωμένη γυναίκα υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Μετά το τέλος του χειρουργείου, φέρεται να παρέμεινε στο εσωτερικό του σώματός της χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους, χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό εκείνη τη στιγμή.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, μετά το χειρουργείο και αφού είχε επιστρέψει στο σπίτι της η ηλικιωμένη γυναίκα αισθάνθηκε έντονους πόνους στην κοιλιά και απευθύνθηκε στον γιατρό που την χειρούργησε. Εκείνος, ωστόσο, φέρεται να την καθησύχασε ότι οι πόνοι θα υποχωρούσαν και όταν αυτό δεν συνέβη, μετά από δυο μήνες περίπου η ηλικιωμένη υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία η οποία αποκάλυψε το ξεχασμένο εργαλείο. Η ηλικιωμένη, που είχε αρχίσει να φοβάται ότι οι πόνοι μπορεί να είχαν σχέση με την εμφάνιση καρκίνου, φέρεται να ανακουφίστηκε από την εξέλιξη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει δηλώσει πως δεν προτίθεται να προσφύγει νομικά εναντίον των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του νοσοκομείου.

Πάντως, από την διοίκηση του «Αχιλλοπούλειου» διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό, στο πλαίσιο της οποίας διερευνήθηκαν οι ευθύνες τόσο του χειρουργού γιατρού, όσο των δυο νοσηλευτριών που ήταν εργαλειοδότριες στο συγκεκριμένο χειρουργείο, αν δηλαδή τήρησαν το πρωτόκολλο καταμέτρησης των εργαλείων μετά το πέρας της χειρουργικής επέμβασης. Επίσης, διερευνήθηκαν οι ευθύνες δυο ακόμη ατόμων που είχαν αναλάβει την αποστείρωση των εργαλείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη ΕΔΕ δεν προέκυψαν ευθύνες για τον γιατρό και ζητήθηκε να δοθεί εντολή για δεύτερη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να επανεξεταστεί η υπόθεση και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να συνέβη το περιστατικό. Στη συνέχεια, το σύνολο των στοιχείων θα αξιολογηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες, ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται και εάν συντρέχουν λόγοι για την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας.

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