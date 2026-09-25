Πάτρα: Στο νοσοκομείο μαθητής που τραυματίστηκε μετά από καβγά

Ο 16χρονος έσπασε τζάμι με το χέρι του και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πάτρα: Στο νοσοκομείο μαθητής που τραυματίστηκε μετά από καβγά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 16χρο μαθητής τραυματίστηκε μετά από καβγά στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας, όπου έσπασε τζάμι με το χέρι του.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών για ιατρική φροντίδα.
  • Αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο και διερευνούν τις συνθήκες του επεισοδίου.
  • Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί η ακριβής ακολουθία των γεγονότων και η πιθανή ύπαρξη στοιχείων για σχηματισμό δικογραφίας.
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Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας, επί της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, δύο μαθητές φέρεται να διαπληκτίστηκαν στο προαύλιο του σχολείου. Ένας από τους 16χρονους κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να χτύπησε με το χέρι του τζάμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σχολείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και πλήρωμα έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να αποσαφηνιστεί η ακριβής ακολουθία των γεγονότων, καθώς και αν από το περιστατικό προκύπτουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον σχηματισμό δικογραφίας.

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