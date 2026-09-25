Ποιος ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος - Η μεγάλη πορεία του στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τους πάγκους για περισσότερα από 40 χρόνια. Η σταθερότητα, η μεθοδικότητα και η γνώση του αθλήματος αποτέλεσαν χαρακτηριστικά της παρουσίας του, σε μια πορεία που του χάρισε την εκτίμηση ανθρώπων του χώρου και φιλάθλων.

Η σχέση του με το μπάσκετ άρχισε από τη θέση του παίκτη. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1949, ασχολήθηκε αρχικά αγωνιστικά με το άθλημα, προτού στραφεί στην προπονητική και ξεκινήσει μια μακρά διαδρομή στους πάγκους του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ αποτέλεσε έναν από τους πλέον σημαντικούς σταθμούς της καριέρας του. Με τον «Δικέφαλο του Βορρά» πανηγύρισε το 1994 την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς, ενώ είχε συμμετοχή και στις σημαντικές ευρωπαϊκές παρουσίες του συλλόγου εκείνη την περίοδο.

Η πορεία του στους πάγκους δεν περιορίστηκε, όμως, στον ΠΑΟΚ. Ο Μαρκόπουλος εργάστηκε επίσης στον Άρη, τον Ηρακλή, τον Μακεδονικό, το Μαρούσι και την ΑΕΚ, καθώς και σε άλλες ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας, αποκτώντας εμπειρία μέσα από διαφορετικούς σταθμούς της καριέρας του.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της παρουσίας του ήρθε με το Μαρούσι τη σεζόν 2007-08. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα κατάφερε να φτάσει μέχρι την τετράδα του πρωταθλήματος, επίδοση που συνοδεύτηκε από την ανάδειξή του ως καλύτερου προπονητή της Α1. Η συγκεκριμένη ατομική διάκριση ήρθε ξανά το 2014.

Το 2007 συνεργάστηκε και με την ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας την τεχνική της ηγεσία σε μια περίοδο ανασυγκρότησης για την Ένωση. Ήταν ένας ακόμη σταθμός σε μια καριέρα που χαρακτηρίστηκε από διαδοχικές παρουσίες σε ομάδες του υψηλότερου επιπέδου.

Η προπονητική φιλοσοφία του στηρίχθηκε στην καλή οργάνωση, την τακτική συνέπεια και την πειθαρχία. Η άμυνα αποτελούσε επίσης βασικό κομμάτι της προσέγγισής του, ενώ ο ίδιος ξεχώριζε για το ήρεμο προφίλ του και την προσήλωση στη δουλειά.

Η μακρά παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα αποτυπώθηκε και σε έναν σημαντικό αριθμό συμμετοχών από τον πάγκο. Για αρκετά χρόνια, ο Μαρκόπουλος κατείχε το ρεκόρ παρουσιών ως πρώτος προπονητής στη διοργάνωση, έχοντας καθοδηγήσει τις ομάδες του σε εκατοντάδες παιχνίδια κορυφαίου επιπέδου.

Μετά από δεκαετίες στους πάγκους, η διαδρομή του Σούλη Μαρκόπουλου αποτέλεσε ξεχωριστό κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ. Η διάρκεια της παρουσίας του, η συνέπεια και η εργατικότητά του χαρακτήρισαν μια πορεία που παρέμεινε για πολλά χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο.