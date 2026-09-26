«Λένε 3.000 - 6.000 ευρώ, δεν είμαι εγώ για τέτοια ποσά»-Mηνύματα Μαζωνάκη, υπνοθεραπευτή, γιατρού

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

«Λένε 3.000 - 6.000 ευρώ, δεν είμαι εγώ για τέτοια ποσά»-Mηνύματα Μαζωνάκη, υπνοθεραπευτή, γιατρού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με υπνοθεραπευτή και συζητήθηκε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα.
  • Ο Μαζωνάκης ζήτησε βοήθεια από τον υπνοθεραπευτή λίγες ώρες μετά τη συνάντηση στο καφέ του Ψυχικού.
  • Ο τραγουδιστής έστειλε μήνυμα στην κατηγορούμενη γιατρό, εκφράζοντας αμφιβολία για το ποσό που έπρεπε να πληρώσει, αναφέροντας 3.000 ή 6.000 ευρώ.
  • Ο Μαζωνάκης δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει τέτοια μεγάλα ποσά, αλλά ήταν πρόθυμος να κάνει υδροθεραπεία.
  • Η πλευρά του υπνοθεραπευτή διευκρίνισε ότι η φράση «θα τον στριμώξω» αναφερόταν στην εύρεση ραντεβού για τον Μαζωνάκη.
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Νέοι διάλογοι και παρασκήνιο από τις επικοινωνίες του Γιώργου Μαζωνάκη με την κατηγορούμενη γιατρό Ιωάννα Γάκα και τον υπνοθεραπευτή, που ξεκινούν ουσιαστικά από το καφέ του Ψυχικού, δύο 24ωρα πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star στις 7 Σεπτεμβρίου, στο καφέ του Ψυχικού συναντήθηκε ο υπνοθεραπευτής με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο «τραπέζι», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έπεσε το όνομα της κατηγορούμενης γιατρού. Την παίρνουν τηλέφωνο, και αφού τελειώνει η πρώτη επικοινωνία και φεύγουν από το καφέ, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να λέει στον υπνοθεραπευτή: «Νάσο, σε παρακαλώ βοήθησέ με όσο μπορείς».

Λίγες ώρες μετά, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να στέλνει στο κινητό της κατηγορούμενης γιατρού του Κολωνακίου το εξής μήνυμα:

«Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω. 6.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ; Οπότε να μιλήσω "τι και πώς", αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά».

Σε σχετική ερώτηση του Star, η πλευρά του υπνοθεραπευτή, υποστήριξε πως η φράση «θα τον στριμώξω» αναφερόταν στα ραντεβού του, ότι θα έβρισκε δηλαδή ώρα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Λυκούδης για την κατάθεση της νοσηλεύτριας: Είναι καθοδηγούμενη, εξυπηρετεί τη στρατηγική του γιατρού

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, βρέθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και σχολίασε την κατάθεση της νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο.

Ο κύριος Λυκούδης ανέφερε: "Πρέπει να ανοίξουν στόματα, να πουν αλήθειες και να μην εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες. Η κατάθεση που εδόθη χθες είναι καθοδηγούμενη, εξυπηρετεί τη στρατηγική του γιατρού και δεν προσφέρει τίποτα στην πραγματικότητα. Όσα είπε θα προκύψουν από την άρση του απορρήτου και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Η κατάθεση δεν βοηθάει την πορεία της ανάκρισης".

Και προσέθεσε: "Αντιθέτως, επιστηρίζει ένα αφήγημα που αναφέρθηκε, ότι ο ιατρός κοιμόταν στον κοινόχρηστο χώρο, ενώ ένας άνθρωπος έχανε τη ζωή του, ενώ υπήρχαν 5 εργαζόμενες μέσα και 15 λεπτά πριν πάει το ΕΚΑΒ ενέκρινε παραπεμπτικά. Αυτά παραβιάζουν τη λογική".

Ολοκληρώνοντας, δήλωσε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στα ιατρεία καλύπτονται από ένα συντεχνιακό πέπλο.

Τέλος, ανέφερε ότι δεν αποκλείει οι εργαζόμενες του ιατρείου να κριθούν ως συνεργοί εφόσον συνέδραμαν πριν ή κατά την τέλεση της παράνομης πράξης.

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