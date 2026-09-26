Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Επιχείρηση «μεσαία εισοδήματα»
Ελεύθερος Τύπος: Η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές
Η Καθημερινή: Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της Πλάκας
Τα Νέα: Το στοίχημα του καλωδίου «Σύστημα 1-Χ-2»
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
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