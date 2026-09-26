Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Επιχείρηση «μεσαία εισοδήματα»

Ελεύθερος Τύπος: Η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές

Η Καθημερινή: Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της Πλάκας

Τα Νέα: Το στοίχημα του καλωδίου «Σύστημα 1-Χ-2»

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

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