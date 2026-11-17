Snapshot Το μοντέλο ECCC προβλέπει υψηλή πιθανότητα εμποδισμού της Γροιλανδίας, με επίμονο αντικυκλώνα που ανατρέπει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ο εμποδισμός της Γροιλανδίας οδηγεί σε ψυχρές αέριες μάζες προς τη Μεσόγειο, αυξάνοντας την πιθανότητα έντονων ψυχρών εισβολών και χιονοπτώσεων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και ημιορεινά.

Ο πιθανός διαχωρισμός του Πολικού Στροβίλου λόγω αιφνίδιας στρατοσφαιρικής θέρμανσης μπορεί να προκαλέσει ακραία κύματα ψύχους στη νότια Ευρώπη το χειμώνα 2026-2027.

Η παρουσία ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο δημιουργεί αντίθεση με τον εμποδισμό της Γροιλανδίας, οδηγώντας σε έναν χειμώνα με έντονες καιρικές διακυμάνσεις και εναλλαγές μεταξύ ήπιου και ψυχρού καιρού.

Οι εποχικές προγνώσεις βασίζονται σε κλιματικές πιθανότητες και όχι βεβαιότητες, και η παρακολούθηση βραχυπρόθεσμων ενημερώσεων παραμένει απαραίτητη για αξιόπιστη πρόγνωση και προετοιμασία. Snapshot powered by AI

Όταν οι λάτρεις του καιρού αναλύουν τις τάσεις για την ψυχρή περίοδο, το βλέμμα τους πέφτει αμέσως στη δυναμική των πιέσεων του Βόρειου Ατλαντικού.

Φέτος, το μοντέλο ECCC (Environment and Climate Change Canada), τα δεδομένα του οποίου δημοσιεύονται τακτικά στην ευρωπαϊκή πύλη Copernicus Climate Change Service (C3S), μπήκε στο παιχνίδι δίνοντας στους λάτρεις του κρύου και του χιονιού λόγους να... ονειρεύονται.

Οι χάρτες που αφορούν την ανωμαλία της ατμοσφαιρικής πίεσης στο επίπεδο της θάλασσας για το χειμερινό τρίμηνο δείχνουν ένα αδιαμφισβήτητο σήμα: μια μεγάλη, έντονη κόκκινη κηλίδα τοποθετημένη ακριβώς πάνω από τη Γροιλανδία.

Αυτός ο δείκτης υποδηλώνει μια πολύ υψηλή πιθανότητα, που εκτιμάται μεταξύ 70% και 100%, για την ανάπτυξη επίμονων θετικών ανωμαλιών πίεσης στην περιοχή αυτή. Στην τεχνική ορολογία, αυτή η διάταξη ονομάζεται «εμποδισμός της Γροιλανδίας» (Greenland block), ένα πραγματικό τείχος υψηλών πιέσεων που υψώνεται στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη.

Η παρουσία αυτού του στάσιμου αντικυκλώνα είναι θεμελιώδης, επειδή αλλάζει ριζικά τη συνήθη ατμοσφαιρική κυκλοφορία του ημισφαιρίου, διακόπτοντας τη συνηθισμένη ζωνική ροή των ρευμάτων του Ατλαντικού που συνήθως φέρνουν ήπιο και βροχερό κλίμα στη Δυτική Ευρώπη.

Οι συνέπειες των αρκτικών ρευμάτων στη λεκάνη της Μεσογείου και την Ελλάδα

Για να κατανοήσουμε πλήρως τον ενθουσιασμό που προκαλούν αυτές οι προβλέψεις, πρέπει να αναλύσουμε τι συμβαίνει όταν ο Ατλαντικός Ωκεανός μπλοκάρεται από αυτόν τον επιβλητικό αντικυκλώνα. Καθώς αδυνατούν να κινηθούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά, τα ατμοσφαιρικά ρεύματα αρχίζουν να δημιουργούν μεγάλους μαιάνδρους, προκαλώντας έντονες μεσημβρινές ανταλλαγές.

Ο εμποδισμός υψηλών πιέσεων πάνω από τη Γροιλανδία λειτουργεί σαν μια τεράστια τσουλήθρα, έλκοντας ψυχρές αέριες μάζες απευθείας από τις πολικές και αρκτικές περιοχές και οδηγώντας τες προς τα μέσα γεωγραφικά πλάτη. Παρατηρώντας τους χάρτες γεωδυναμικού ύψους στα 500 hPa και θερμοκρασίας στα 850 hPa που ανέπτυξε το καναδικό μοντέλο, βλέπουμε πώς αυτή η προς βορρά ώθηση του αντικυκλώνα αναγκάζει τον ψυχρό αέρα να ρεύσει προς την καρδιά της Ευρώπης και, δυνητικά, προς τη λεκάνη της Μεσογείου.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο συγκεκριμένος χάρτης του μοντέλου ECCC τοποθετεί τη χώρα μας σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μετεωρολογικό σταυροδρόμι, ανάμεσα σε δύο αντίθετα βαρομετρικά πεδία. Η σκούρα μπλε ζώνη των χαμηλών πιέσεων καλύπτει όλη την Κεντρική Ευρώπη, την Ιταλία, την Αδριατική και φτάνει μέχρι το Ιόνιο Πέλαγος, ενώ ταυτόχρονα μια ζώνη υψηλότερων πιέσεων εκτείνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, αγγίζοντας τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας.

Αυτή η διάταξη ευνοεί αρχικά τη δημιουργία ισχυρών νοτιοδυτικών ρευμάτων πάνω από τον ελλαδικό χώρο, φέρνοντας αυξημένη υγρασία, συχνές βροχοπτώσεις και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.

Ωστόσο, η γειτνίαση με τις ψυχρές αέριες μάζες των Βαλκανίων και τα βαρομετρικά χαμηλά της Ιταλίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για απότομες εναλλαγές του καιρού.

Κάθε φορά που ο εμποδισμός της Γροιλανδίας θα ωθεί το πολικό ψύχος νοτιότερα, η Ελλάδα θα δέχεται ξαφνικές ψυχρές εισβολές, οι οποίες σε συνδυασμό με την άφθονη υγρασία της περιοχής μπορούν να προκαλέσουν αξιόλογες χιονοπτώσεις στα ορεινά, στα ημιορεινά, αλλά κατά διαστήματα και σε πεδινές περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής χώρας.

Η δυναμική της στρατόσφαιρας και ο κίνδυνος κατάρρευσης του πολικού στροβίλου

Ένας άλλος βασικός παράγοντας που θα μπορούσε να ενισχύσει τη ψυχρή δυναμική αυτού του χειμώνα βρίσκεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, και συγκεκριμένα στη στρατόσφαιρα, όπου κυριαρχεί ο Πολικός Στρόβιλος.

Αυτή η τεράστια περιοχή χαμηλών πιέσεων βρίσκεται πάνω από τον Βόρειο Πόλο και λειτουργεί ως δεξαμενή για τον πιο ψυχρό αέρα του ημισφαιρίου. Όταν ο στρόβιλος είναι ισχυρός και συμπαγής, το κρύο παραμένει περιορισμένο στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη και η Ευρώπη βιώνει ήπιους, μονότονους χειμώνες.

Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τον χειμώνα 2026-2027 αρχίζουν να δείχνουν σημάδια σοβαρής αστάθειας. Ο ογκώδης αντικυκλώνας της Γροιλανδίας που προβλέπει το μοντέλο ECCC θα μπορούσε να στείλει ροές θερμότητας προς τα πάνω, μια διαδικασία γνωστή ως αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση (SSW).

Αυτή η ξαφνική θέρμανση έχει τη δυνατότητα να διασπάσει ή να χωρίσει τον πολικό στρόβιλο σε δύο λοβούς, ένα φαινόμενο που στατιστικά κορυφώνεται τον Φεβρουάριο. Η κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου είναι το κλειδί για την απελευθέρωση των πιο ακραίων κυμάτων ψύχους: χάνοντας το φυσικό του «δοχείο», ο σιβηρικός και αρκτικός αέρας χύνεται ανεξέλεγκτα προς τη νότια Ευρώπη, πυροδοτώντας ιστορικές καιρικές συνθήκες και ξαφνικές χιονοθύελλες που επηρεάζουν βαθιά το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής.

Ο παγκόσμιος άγνωστος του Ελ Νίνιο και η πολύπλοκη κλιματική σκακιέρα

Παρά τον ενθουσιασμό για τους χάρτες του ψύχους, το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο παζλ, όπου κάθε κομμάτι επηρεάζει τα υπόλοιπα.

Ο πραγματικά μεγάλος άγνωστος αυτόν τον χειμώνα είναι η παρουσία ενός ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο (El Niño) στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό. Ιστορικά, αυτή η ανώμαλη θέρμανση του Ειρηνικού επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία ολόκληρου του πλανήτη.

Στην Ευρώπη, τα στατιστικά στοιχεία μάς λένε ότι οι χειμερινές περίοδοι που κυριαρχούνται από ένα ισχυρό Ελ Νίνιο τείνουν να χαρακτηρίζονται από ήπιο και υγρό καιρό, με επικρατούσα ροή από τον Ατλαντικό και θερμοκρασίες συχνά πάνω από τον εποχικό μέσο όρο. Αυτή η φαινομενική αντίφαση μεταξύ της δυναμικής του Ειρηνικού και του εμποδισμού της Γροιλανδίας υποδηλώνει ότι δεν θα βιώσουμε έναν χειμώνα συνεχούς και αδιάκοπου παγετού.

Αντίθετα, θα αντιμετωπίσουμε έναν εξαιρετικά ταραχώδη χειμώνα, πλούσιο σε έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις. Περίοδοι που χαρακτηρίζονται από φθινοπωρινό και βροχερό καιρό πιθανότατα θα διακόπτονται από ξαφνικές και βίαιες εισβολές πολικού αέρα, δημιουργώντας χρονικά παράθυρα στα οποία το κρύο και το χιόνι θα γίνονται οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, για να δώσουν στη συνέχεια ξανά τη θέση τους σε πιο ήπιες θερμοκρασίες.

Η σημασία της επιστημονικής επιφύλαξης στην ανάγνωση των εποχικών προτύπων

Ενώ είναι συναρπαστικό να αναλύουμε αυτά τα εντυπωσιακά σενάρια, είναι επίσης απαραίτητο να διατηρούμε αυστηρή επιστημονική επιφύλαξη. Η μακροπρόθεσμη μετεωρολογία δεν παρέχει καθημερινές βεβαιότητες, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά με βάση κλιματικές πιθανότητες και τάσεις μεγάλης κλίμακας.

Το καναδικό μοντέλο ECCC είναι ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά αντιπροσωπεύει μόνο μία φωνή σε μια πολύ μεγαλύτερη χορωδία. Για να παρέχουν αξιόπιστες προγνώσεις, τα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων χρησιμοποιούν ένα σύστημα που βασίζεται σε ένα σύνολο παγκόσμιων μοντέλων (ensemble), συνδυάζοντας τους υπολογισμούς γιγάντων όπως το ευρωπαϊκό ECMWF, το αμερικανικό GFS και το βρετανικό Met Office.

Υπολογίζοντας τον μέσο όρο όλων αυτών των προσομοιώσεων, το ακραίο σενάριο που προτείνει μόνο του το καναδικό μοντέλο τείνει να εξασθενεί, παρουσιάζοντας μια λιγότερο σκληρή εικόνα και πιο κοντά στους πρόσφατους κλιματικούς μέσους όρους. Επιπλέον, η υπόθεση ενός αντικυκλώνα που παραμένει στατικός και ημι-μόνιμος για τρεις ολόκληρους μήνες είναι ένα θερμοδυναμικό στοίχημα που είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί στην πραγματικότητα.

Οι εποχικές προγνώσεις θα πρέπει επομένως να διαβάζονται ως ένας χάρτης θησαυρού που μας δείχνει πού μπορεί να βρίσκεται η ανωμαλία, αλλά δεν μπορούν να μας πουν ακριβώς ποια μέρα θα πέσει η πρώτη νιφάδα χιονιού στην πόλη μας. Η προετοιμασία για έναν δυναμικό χειμώνα, παρακολουθώντας τις βραχυπρόθεσμες ενημερώσεις, παραμένει η πιο σοφή και επιστημονικά ορθή προσέγγιση.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

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