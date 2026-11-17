Snapshot Ένα βρέφος 11 μηνών βρέθηκε ζωντανό θαμμένο μέσα σε κλουβί σκύλου σε δασική περιοχή της Νότιας Καρολίνας.

Ο πατέρας του βρέφους, 25 ετών, συνελήφθη για διάρρηξη και θεωρείται ύποπτος για την εξαφάνιση και τον θάψιμο του παιδιού.

Το βρέφος παρέμεινε θαμμένο για περίπου 24 ώρες, αλλά η πετσέτα που σκέπαζε το κλουβί βοήθησε στη δημιουργία θύλακα αέρα, διασφαλίζοντας την αναπνοή του.

Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε προηγούμενη βία από τον πατέρα και αναφέρθηκε σε περίοδο έντασης στη σχέση τους πριν από το περιστατικό.

Το βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως παρά τις εκδορές που είχε στο μέτωπο. Snapshot powered by AI

Η μητέρα ενός βρέφους 11 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε ζωντανό αφού ο πατέρας του το είχε θάψει μέσα σε ένα κλουβί σκύλου, δήλωσε ότι δεν περίμενε ποτέ πως ο πρώην σύντροφός της θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

Ο μικρός Κόα Σαρπ βρέθηκε θαμμένος ζωντανός την περασμένη εβδομάδα, στις 10 Νοεμβρίου, σε δασική περιοχή, αφού ο πατέρας του, ο 25χρονος Μάικλ Κόμερ, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε θεαθεί μαζί του.

Το βρέφος από τη Νότια Καρολίνα βρισκόταν υπό τη φροντίδα της γιαγιάς του, μητέρας του Κόμερ, όταν την περασμένη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, έμεινε για λίγη ώρα μόνο με τον πατέρα του. Λίγο αργότερα, και οι δύο εξαφανίστηκαν.

Ο Κόμερ συνελήφθη αργότερα το ίδιο βράδυ για μια άσχετη υπόθεση διάρρηξης. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού συνεχίστηκαν και τελικά οι Αρχές το βρήκαν σε δασική έκταση, όταν εντόπισαν ένα σημείο όπου το χώμα έμοιαζε να έχει αναμοχλευτεί. Σκάβοντας, ανακάλυψαν ένα κλουβί σκύλου τυλιγμένο με μια πετσέτα, μέσα στο οποίο βρισκόταν το βρέφος, κλαίγοντας.

Η μητέρα του μικρού Κόα, η 25χρονη Ντεζαρέ Σαρπ, δήλωσε στους New York Times: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι κάτι που θα έβλεπες σε ταινία. Κάτι που θα έβλεπες στην τηλεόραση. Και το γεγονός ότι συνέβη στο δικό μου παιδί... δεν ξέρω τι να πω».

Σύμφωνα με τις Αρχές, η πετσέτα με την οποία ήταν τυλιγμένο το κλουβί πιθανότατα δημιούργησε έναν θύλακα αέρα, επιτρέποντας στο βρέφος να αναπνέει για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το παιδί παρέμεινε θαμμένο για περίπου 24 ώρες.

Η Ντεζαρέ Σαρπ ανέφερε ότι γνώριζε τον Μάικλ Κόμερ από τα σχολικά τους χρόνια και ότι άρχισαν να έχουν σχέση το 2024. Όπως είπε, εκείνος έδειχνε «αγχωμένος αλλά ενθουσιασμένος» με την προοπτική να γίνει πατέρας.

Η ίδια περιέγραψε επίσης ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάιο, όταν τον αντιμετώπισε για πορνογραφικό υλικό που είχε εντοπίσει στο κινητό του. Σύμφωνα με την καταγγελία της, εκείνος την έριξε στο έδαφος, την κλώτσησε και την έσπρωξε ενώ κρατούσε στην αγκαλιά της τον μικρό Κόα.

Ο Κόμερ είχε δηλώσει ένοχος για διαφορετικό περιστατικό τον Ιούλιο και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης. Μετά την καταδίκη του, ο πατέρας του, Τζον Κόμερ, του πρότεινε να μείνει μαζί του. Στην περιοχή με τα δάση κοντά στο σπίτι του Τζον ήταν τελικά το σημείο όπου εντοπίστηκε θαμμένο το βρέφος.

Ωστόσο, ο Μάικλ επέλεξε να μείνει με τη μητέρα του, Πατρίσια, στο σπίτι της οποίας είχε θεαθεί για τελευταία φορά ο Κόα πριν εξαφανιστεί.

Η Ντεζαρέ δημοσιοποίησε επίσης ορισμένα έντονα μηνύματα που είχε λάβει από τον πρώην σύντροφό της. Σε αυτά, ο Μάικλ ανέφερε ότι είχε «εκνευριστεί» και ότι ήθελε να δημιουργήσουν «μια οικογένεια με πραγματική εμπιστοσύνη».

Η μητέρα του βρέφους περίμενε τον Μάικλ και την Πατρίσια να της επιστρέψουν τον μικρό Κόα και επικοινώνησε μαζί τους για να μάθει πού βρίσκονταν. Η Πατρίσια της απάντησε ότι ήταν στο σπίτι της. Όταν όμως η Ντεζαρέ επέστρεψε εκεί, διαπίστωσε ότι δεν βρίσκονταν κανείς και ειδοποίησε την αστυνομία.

Από την πλευρά του, ο Τζον Κόμερ δήλωσε ότι ο γιος του είχε φτάσει στο σπίτι του μαζί με τον Κόα και ότι «όλα έμοιαζαν φυσιολογικά». Στη συνέχεια πήγε στη δουλειά του, χωρίς να αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μόνο αργότερα ενημερώθηκε από τον σερίφη της κομητείας Λέξινγκτον, Τζέι Κουν, ότι ο γιος και ο εγγονός του αγνοούνταν.

Όταν ο μικρός Κόα ανασύρθηκε ζωντανός από το χώμα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως. Η μητέρα του κατάφερε να τον συναντήσει ξανά στο νοσοκομείο και παρατήρησε ότι είχε ορισμένες εκδορές στο μέτωπο.

«Είμαι εξαντλημένη. Αλλά αισθάνομαι καλύτερα τώρα που ξέρω ότι είναι ζωντανός», δήλωσε.