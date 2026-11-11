Νότια Καρολίνα: Θαμμένο ζωντανό μέσα σε κλουβί σκύλου βρέθηκε αγνοούμενο 11μηνο αγοράκι

Snapshot Ένα 11μηνο αγοράκι βρέθηκε θαμμένο ζωντανό μέσα σε κλουβί σκύλου σε ρηχό λάκκο στη Νότια Καρολίνα, μετά από πάνω από 24 ώρες εξαφάνισης.

Ο πατέρας του παιδιού, 25 ετών, συνελήφθη για διάρρηξη και αντίσταση κατά της σύλληψης, ενώ το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η εξαφάνιση δεν ενεργοποίησε «Amber Alert» λόγω έλλειψης περιγραφικών στοιχείων, όπως αριθμός πινακίδων οχήματος.

Οι αρχές εντόπισαν το παιδί μετά από έρευνες σε δάσος κοντά στο σπίτι του πατέρα, όπου άκουσαν το παιδί να κλαίει κάτω από το χώμα.

Υπάρχουν αναφορές για περιστατικά βίας μεταξύ των γονέων και ο πατέρας έχει ποινικό μητρώο. Snapshot powered by AI

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα μωρό μόλις 11 μηνών στη Νότια Καρολίνα, το οποίο βρέθηκε θαμμένο ζωντανό μέσα σε ένα κλουβί σκύλου στη Νότια Καρολίνα, περισσότερες από 24 ώρες αφότου εξαφανίστηκε μαζί με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Λέξινγκτον, Τζέι Κουν, ο μικρός Κόα Σαρπ βρέθηκε κλειδωμένος μέσα σε ένα κλουβί σκύλου που ήταν τυλιγμένο με μια πετσέτα και θαμμένο σε ένα ρηχό λάκκο την Τρίτη, πάνω από μια μέρα αφότου εθεάθη για τελευταία φορά με τον πατέρα του, τον 25χρονο Μάικλ Κόμερ.

«Χάρη στον Θεό, [το κλουβί] πιθανότατα του παρείχε αρκετό αέρα για να επιβιώσει, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, τις τελευταίες 24 ώρες κάτω από το χώμα», δήλωσε ο Κουν στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Η μητέρα του Κόμερ φρόντιζε τον Κοά, πριν τον αφήσει για λίγο στη φροντίδα του πατέρα του το πρωί, μέχρι να έρθει μία νταντά να τον αναλάβει, στο μεσοδιάστημα και οι δύο είχαν εξαφανιστεί.

Αν και η εξαφάνιση αναφέρθηκε το ίδιο απόγευμα, δεν εκδόθηκε ποτέ «Amber Alert», καθώς δεν υπήρχε περιγραφή του αυτοκινήτου, ούτε ο αριθμός πινακίδων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απαιτεί από τις αστυνομικές αρχές να διαθέτουν επαρκείς περιγραφικές λεπτομέρειες σχετικά με το παιδί, τον ύποπτο και την απαγωγή — που συχνά περιλαμβάνουν αριθμούς πινακίδων κυκλοφορίας — προκειμένου να εκδοθεί «Amber Alert».

Πάνω από 100 μέλη των ομάδων πρώτης αντίδρασης από τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες έψαξαν για το αγνοούμενο μωρό.

Τα προσωπικά αντικείμενα του Κόα βρέθηκαν στην κατοικία του Κόμερ το απόγευμα της Δευτέρας, όπου και οι δύο πόρτες του σπιτιού είχαν μείνει ανοιχτές — ωστόσο, δεν υπήρχε κανένα ίχνος ούτε του πατέρα ούτε του γιου.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Κόμερ βρισκόταν σε διάφορα σημεία της κομητείας τη Δευτέρα και «ζητούσε μεταφορές, καλούσε ταξί, απλά μετακινούταν από μέρος σε μέρος», σημείωσε ο σερίφης.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Κόμερ σε ένα υπόστεγο και τον συνέλαβαν για διάρρηξη και αντίσταση κατά της σύλληψης.

Την επόμενη μέρα, οι αρχές που έκαναν έρευνες κοντά στο σπίτι του Κόμερ, τις οποίες επέκτειναν στο δάσος, όπου και εντόπισαν «φρέσκο ανακατεμένο χώμα» και πευκοβελόνες.

Μόλις οι αστυνομικοί άρχισαν να σκάβουν, άρχισαν να ακούνε τον Κόα να κλαίει.

«Όπως φαντάζεστε, ξεκίνησε ο αγώνας», είπε ο Κουν για τη συγκλονιστική διάσωση. «Όλοι έπεσαν εκεί κάτω προσπαθώντας να τον βγάλουν έξω».

Ο Κοά ήταν θαμμένος σε ένα κιβώτιο διαστάσεων 2 x 2 πόδια μέσα σε ένα ρηχό λάκκο για περίπου 24 ώρες μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε, είπε ο σερίφης.

«Ούρλιαζε με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του, κάτι που είναι καλό στον κόσμο των μωρών, υποθέτω», σημείωσε ο σερίφης.

Το αγοράκι παραμένει «αγωνίζεται για τη ζωή του» στο νοσοκομείο μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, αλλά ο σερίφης ελπίζει ότι θα «αναρρώσει πλήρως» και το νεαρό της ηλικίας του δεν θα του αφήσει τραύματα.

Το κίνητρο της υπόθεσης δεν ήταν άμεσα γνωστό, αλλά έγινε γνωστό ότι μεταξύ του ζευγαριού υπήρξαν περιστατικά βίας, ενώ ο πατέρας έχει ήδη σχετικό ποινικό μητρώο.

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