Νέα εξαφάνιση Ρώσου στην Ταϊλάνδη: Tattoo artist αγνοείται σε ταξίδι με ποδήλατο στην Ασία

Το τελευταίο μήνυμά του στη σύζυγό του ήταν στις 16 Οκτωβρίου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νέα εξαφάνιση Ρώσου στην Ταϊλάνδη: Tattoo artist αγνοείται σε ταξίδι με ποδήλατο στην Ασία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρώσος tattoo artist και blogger Ιβάν Τσεσνόκοφ εξαφανίστηκε στην Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια μοναχικού ταξιδιού με ποδήλατο, μετά από περίπου τρεις χιλιάδες χιλιόμετρα διαδρομής.
  • Το τελευταίο του μήνυμα εστάλη στις 16 Οκτωβρίου από την επαρχία Prachuap Khiri Khan της Ταϊλάνδης, και έκτοτε η γεωγραφική του θέση δεν εντοπίζεται.
  • Ο Ιβάν είχε μαζί του περίπου χίλια ευρώ και τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM, χρησιμοποιώντας Wi-Fi για επικοινωνία, αλλά δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και αρκετές ημέρες.
  • Η σύζυγός του ετοιμάζει έκκληση στη ρωσική πρεσβεία, ενώ η Ταϊλάνδη σχεδιάζει να συγκεντρώσει εθελοντές για έρευνα στην περιοχή εξαφάνισης.
  • Παράλληλα, δύο Ρώσοι αδέλφια αγνοούνται στην Πατάγια της Ταϊλάνδης από τον Ιούλιο, με υποψίες ότι μπορεί να έχουν πέσει θύματα απαγωγής για δουλεία.
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Ο Ρώσος blogger και tattoo artist, Ιβάν Τσεσνόκοφ εξαφανίστηκε στην Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια ενός μοναχικού ταξιδιού με ποδήλατο, έχοντας διανύσει περίπου τρεις χιλιάδες χιλιόμετρα.

Ο άνδρας δεν έχει έρθει σε επαφή εδώ και αρκετές ημέρες και η τοποθεσία του έχει πάψει να εμφανίζεται στον πομπό ανίχνευσης, αναφέρει το SHOT.

Σύμφωνα με τη σύζυγό του Άννα, στις 16 Σεπτεμβρίου, πέταξε στην Κίνα και ακολούθησε τη διαδρομή μέσω του Βιετνάμ και του Λάος. Κάθε μέρα ταξίδευε περίπου 150 χιλιόμετρα και επικοινωνούσε τακτικά με την οικογένειά του.

Το τελευταίο μήνυμά του ήταν στις 16 Οκτωβρίου στις 14:05 ώρα Μόσχας από την επαρχία Prachuap Khiri Khan της Ταϊλάνδης. Μετά από αυτό, η γεωγραφική θέση του Ιβάν εξαφανίστηκε ξαφνικά και οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του απέβησαν άκαρπες.

Εκείνη την ημέρα, ο άνδρας επρόκειτο να περάσει τη νύχτα σε μια σκηνή και στη συνέχεια να συνεχίσει το δρόμο του προς το Πουκέτ. Τότε η διαδρομή έπρεπε να περάσει από τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη. Ο άνδρας είχε μαζί του περίπου χίλια ευρώ σε μετρητά και ένα τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM, οπότε χρησιμοποίησε Wi-Fi για να επικοινωνήσει με αγαπημένα πρόσωπα.

Οι συγγενείς φοβούνται ότι κάτι θα μπορούσε να είχε συμβεί στον Ιβάν στο δρόμο. Η σύζυγός του Άννα ετοιμάζει μια έκκληση στη ρωσική πρεσβεία, αλλά δεν μπορεί να ψάξει η ίδια - έχει δύο παιδιά μαζί της στη Μόσχα, ένα από τα οποία είναι εννέα ετών.

Η Ταϊλάνδη σχεδιάζει να συγκεντρώσει εθελοντές για να ερευνήσουν την περιοχή όπου χάθηκε το σήμα του.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούλιο, δύο αδέλφια από τη Ρωσία αγνοούνται όταν έφυγαν από το σπίτι του στην Πατάγια, της Ταϊλάνδης όπου μένουν με τη μητέρα τους τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ίχνος της 22χρονης Ντιάνα και του 17χρονου αδελφού της, Ρόμαν, οι οποίοι έφυγαν από το σπίτι τους με μία μοτοσικλέτα, με τα σενάρια να είναι ιδιαίτερα ζοφερά, καθώς δεν αποκλείεται τα δύο αδέλφια να έπεσαν θύματα απαγωγής με σκοπό της δουλεία.

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