Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το πλαστό διαβατήριο, το DNA, το χαμένο κινητό και τα ταξίδια στην Αλβανία

Snapshot Το κομματιασμένο διαβατήριο της Γιου Τινγκ βρέθηκε στο Άλσος Γαλατσίου και περιείχε το DNA της, ενώ ένα πλαστό διαβατήριο με τη φωτογραφία της εκδόθηκε μετά την εξαφάνισή της.

Το κινητό της τηλέφωνο βρέθηκε στην πλατεία Αττικής, πέρασε από τα χέρια δύο αλλοδαπών και είχε απενεργοποιηθεί μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Η Γιου Τινγκ είχε πραγματοποιήσει τέσσερα ταξίδια στην Αλβανία, όπου εξετάστηκε η πιθανότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε εμφιαλωτήριο νερού.

Ο Κινέζος μεσίτης που σχετιζόταν με διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές για κατάθεση.

Ο σύζυγός της θεωρεί απίθανο να εξαφανίστηκε οικειοθελώς και συνδέει την εξαφάνιση είτε με εγκληματική ενέργεια είτε με απρόβλεπτη εξέλιξη, ενώ πολλά κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Snapshot powered by AI

Νέα, ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, με τον σύζυγό της, Βασίλη Καραβασίλη, να δίνει απαντήσεις για κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, αλλά και να θέτει νέα ερωτήματα.

Η Γιου Τινγκ αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026 και, περίπου έξι μήνες μετά, η τύχη της εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Το κομματιασμένο διαβατήριό της που εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου, ένα δεύτερο ταξιδιωτικό έγγραφο με τη φωτογραφία της αλλά διαφορετικό όνομα, το κινητό της τηλέφωνο που άλλαξε χέρια μετά την εξαφάνισή της, καθώς και οι επανειλημμένες επισκέψεις της στην Αλβανία, αποτελούν τα βασικά κομμάτια ενός μυστηρίου που δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί.

Ο σύζυγός της μίλησε στην εκπομπή για τις έρευνες των Αρχών, τις τελευταίες επικοινωνίες της γυναίκας του, τα πρόσωπα που έχουν κληθεί να καταθέσουν, αλλά και τα σενάρια που ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά.

Το πλαστό διαβατήριο με τη φωτογραφία της και το διαφορετικό όνομα

Ένα από τα πιο περίεργα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή αφορά φωτογραφία ενός πλαστού διαβατηρίου, την οποία απέστειλε τηλεθεατής. Στο έγγραφο εμφανίζεται η φωτογραφία της Γιου Τινγκ, ωστόσο τα στοιχεία ταυτότητας που αναγράφονται είναι διαφορετικά.

Σύμφωνα με την Αγγελική Νικολούλη, ορισμένες ημερομηνίες και άλλα δεδομένα του συγκεκριμένου διαβατηρίου φαίνεται να συμπίπτουν με τα πραγματικά στοιχεία της Κινέζας μεταφράστριας. Το στοιχείο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι το έγγραφο φέρεται να εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2026, δηλαδή έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, δεν προκύπτει ότι κάποιος έχει περάσει από τα σύνορα της χώρας χρησιμοποιώντας το όνομα ή τον αριθμό που αναγράφεται στο συγκεκριμένο διαβατήριο.

Το DNA της στο κομματιασμένο διαβατήριο στο Άλσος Γαλατσίου

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνισή της, το κανονικό διαβατήριο της Γιου Τινγκ εντοπίστηκε κομματιασμένο στο Άλσος Γαλατσίου. Το εύρημα είχε γίνει από περιπατητή που βρισκόταν στην περιοχή με τον σκύλο του.

Όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ενημερώθηκε ότι στο ταξιδιωτικό έγγραφο εντοπίστηκε DNA της αγνοούμενης. Ωστόσο, δεν γνωρίζει εάν βρέθηκε γενετικό υλικό και άλλου προσώπου και αν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησής του.

Ο Βασίλης Καραβασίλης περιέγραψε τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο, αναφέροντας ότι η Αστυνομία επισκέφθηκε δύο φορές το Άλσος. Αρχικά με δύο αστυνομικούς και στη συνέχεια με ομάδα περίπου οκτώ ατόμων, προκειμένου να εντοπιστούν περισσότερα κομμάτια του διαβατηρίου. Παράλληλα, ελέγχθηκαν σακούλες ανακύκλωσης, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κομμάτια να μεταφέρθηκαν στην περιοχή μαζί με άλλα απορρίμματα.

Ο ίδιος εκτιμά ότι το διαβατήριο δεν βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς ο περιπατητής που το εντόπισε περνά τακτικά από εκεί.

Ιδιαίτερα ερωτήματα προκαλεί και ο τρόπος καταστροφής του. Ο σύζυγος της αγνοούμενης εκτιμά ότι τα κομμάτια παραπέμπουν σε καταστροφέα εγγράφων και όχι σε χλοοκοπτικό μηχάνημα, ενώ θεωρεί πιθανό το διαβατήριο να μεταφέρθηκε στο Άλσος μαζί με άλλα απορρίμματα από την περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Το κινητό που βρέθηκε στην πλατεία Αττικής και πουλήθηκε σε άλλον

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ, το οποίο εντοπίστηκε στις 22 Ιουλίου στην πλατεία Αττικής, δύο μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο σύζυγός της, η συσκευή πέρασε από τα χέρια δύο αλλοδαπών. Συγκεκριμένα, ένας Βούλγαρος φέρεται να ήταν εκείνος που βρήκε το κινητό και στη συνέχεια το πούλησε σε έναν Αλβανό.

«Βούλγαρος ήταν αυτός που το βρήκε και Αλβανός αυτός που το αγόρασε. Το μόνο που ξέρω για αυτούς είναι ότι δεν έχουν ποινικό μητρώο, όπως έμαθα από την αστυνομία. Ξέρω ότι έχουν κληθεί να καταθέσουν πάνω από μία φορές», ανέφερε ο Βασίλης Καραβασίλης.

Όπως φέρεται να υποστήριξε ο άνθρωπος που το εντόπισε, το κινητό βρισκόταν ανάμεσα στον δρόμο και το πεζοδρόμιο, μπροστά από πολυκατοικία. Η συσκευή είχε μπαταρία, ήταν ανοιχτή, αλλά κλειδωμένη. Εκείνος που τη βρήκε φέρεται στη συνέχεια να την απενεργοποίησε και να προχώρησε σε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Για τον σύζυγο της αγνοούμενης, ιδιαίτερη σημασία έχει το σημείο στο οποίο βρέθηκε το τηλέφωνο. Όπως εξήγησε, από την εξέταση των τελευταίων επικοινωνιών της συζύγου του προέκυψε ότι πριν επιβιβαστεί στο μετρό είχε συνομιλήσει με έναν μεσίτη, ο οποίος διαχειριζόταν διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία, μπροστά από την οποία εντοπίστηκε αργότερα η συσκευή.

«Η θέση που βρέθηκε το κινητό είναι λίγο περίεργη για εμένα, αν και η αστυνομία λέει ότι δεν σχετίζεται. Με την έννοια ότι, όταν έλεγξαν τις τελευταίες επικοινωνίες της συζύγου μου, ο τελευταίος που είχε συνομιλήσει πριν μπει στο μετρό ήταν ένας μεσίτης που διαχειρίζεται διαμέρισμα μπροστά στην πολυκατοικία που εντοπίστηκε το κινητό. Εκεί για εμένα υπάρχει μία περίεργη σύμπτωση. Οι Αρχές βέβαια λένε ότι το έχουν ερευνήσει και δεν σχετίζεται», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κινέζος μεσίτης που δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές

Ο Βασίλης Καραβασίλης αναφέρθηκε και σε έναν Κινέζο μεσίτη, ο οποίος, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, δεν έχει καταθέσει μέχρι σήμερα, καθώς οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν.

Ο συγκεκριμένος φέρεται να διαχειριζόταν πέντε διαμερίσματα σε επαγγελματικό κτίριο της οδού Χαριλάου Τρικούπη, το οποίο είχε μετατραπεί σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εκπροσωπώντας την πλειονότητα των Κινέζων ιδιοκτητών.

Η υπόθεση των διαμερισμάτων συνδέεται με τον λόγο για τον οποίο η Γιου Τινγκ είχε προγραμματίσει συνάντηση την ημέρα της εξαφάνισής της. Όπως εξήγησε ο σύζυγός της, επρόκειτο να συναντηθεί με υδραυλικό, προκειμένου να ανοίξουν τα νερά σε ένα από τα διαμερίσματα.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο Κινέζος μεσίτης δεν είχε άμεση γνωριμία ή συνεργασία με τη σύζυγό του, αλλά επικοινωνούσε με άλλη Κινέζα, η οποία είχε παραδώσει τα κλειδιά στην Τινγκ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της έρευνας έχουν κληθεί να καταθέσουν πρόσωπα που σχετίζονταν με οικονομικές εκκρεμότητες της αγνοούμενης, η παλιά δικηγόρος της οικογένειας, άνθρωποι με τους οποίους υπήρχαν οικονομικές υποχρεώσεις, αλλά και ένας πρατηριούχος. Ο ίδιος πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υποδείξει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ως ύποπτο.

Τα τέσσερα ταξίδια στην Αλβανία και το σχέδιο για εμφιαλωτήριο νερού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα είπε ο σύζυγος της Γιου Τινγκ για τις επισκέψεις της στην Αλβανία, καθώς το ενδεχόμενο να είχε αναπτύξει εκεί επιχειρηματική δραστηριότητα έχει απασχολήσει την έρευνα.

Όπως αποκάλυψε, η γυναίκα του είχε ταξιδέψει συνολικά τέσσερις φορές στη γειτονική χώρα μαζί με μία Κινέζα φίλη της, την οποία γνώριζε μέσω μιας μεσίτριας αλβανικής καταγωγής.

Ο ίδιος περιέγραψε, ωστόσο, και ένα διαφορετικό ταξίδι που είχε πραγματοποιηθεί μαζί με έναν Κινέζο επενδυτή, ο οποίος ενδιαφερόταν να εξετάσει το ενδεχόμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή, καθώς και με τη μητέρα του.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να δουν από κοντά μία πηγή νερού και ένα παλιό εργοστάσιο εμφιάλωσης, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.

«Ήταν ένα μονοήμερο ταξίδι, προκειμένου να δουν μια εγκατάσταση εμφιάλωσης νερού. Υπήρχε μια πηγή και δίπλα ένα παλιό εργοστάσιο και ήθελαν να εξετάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησής τους», ανέφερε.

Στο πλαίσιο εκείνης της επίσκεψης, η Γιου Τινγκ φέρεται να εξασφάλισε την άδεια εργασίας που χρειαζόταν, ενώ ο Κινέζος επενδυτής είχε κλείσει ραντεβού με δικηγόρο για να ενημερωθεί σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα για την ενδεχόμενη επένδυση.

Ο σύζυγός της υποστήριξε ότι η άδεια εργασίας βρισκόταν στην τσάντα της, η οποία δεν έχει εντοπιστεί. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δεν αρκούσε για την είσοδό της στην Αλβανία, καθώς χρειαζόταν το διαβατήριό της.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τις Αρχές, δεν υπήρχε καταγεγραμμένη έξοδος της συζύγου του από την Ελλάδα με χρήση ούτε του διαβατηρίου ούτε της άδειας παραμονής της.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι τα Χριστούγεννα, όταν εκείνος βρισκόταν στην Κίνα για επαγγελματικούς λόγους, η Τινγκ είχε ταξιδέψει στην Αλβανία για τις γιορτές μαζί με άλλη Κινέζα φίλη της.

Ο ίδιος απορρίπτει το ενδεχόμενο η σύζυγός του να σχεδίαζε να εγκατασταθεί στη γειτονική χώρα, χαρακτηρίζοντας παράλογο το σενάριο να εξαφανιστεί αφήνοντας πίσω τα προσωπικά της έγγραφα, προκειμένου να συνεχίσει εκεί τη ζωή και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες με πλαστή ταυτότητα.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε ισχυρισμό δικηγόρου, σύμφωνα με τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες από τον υπόκοσμο ότι η Γιου Τινγκ είχε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αλβανία, εκφράζοντας την έντονη αμφισβήτησή του για τη συγκεκριμένη εκδοχή.

«Πολύ λίγες οι πιθανότητες να είναι ζωντανή»

Ο Βασίλης Καραβασίλης εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για την τύχη της συζύγου του, εκτιμώντας ότι οι πιθανότητες να βρίσκεται στη ζωή είναι πλέον πολύ περιορισμένες.

Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να εξαφανίστηκε με δική της πρωτοβουλία και να κατέστρεψε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα.

«Για μένα δεν υπάρχει το σενάριο αυτό να έχει καταστρέψει τα έγγραφά της και να εξαφανιστεί. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να εξαφανιστεί χωρίς να χρησιμοποιήσει χρήματα», ανέφερε.

Όπως είπε, οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει πληθώρα πληροφοριών και εξετάζουν διαφορετικές εκδοχές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η εξαφάνιση θα μπορούσε να συνδέεται είτε με εγκληματική ενέργεια από πρόσωπο του περιβάλλοντός της είτε με κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη. Απέρριψε, τέλος, και τα σενάρια που ήθελαν τη Γιου Τινγκ να έχει κατασκοπευτική δραστηριότητα, χαρακτηρίζοντάς τα επιστημονική φαντασία.

Η υπόθεση εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα: Ποιος κατέστρεψε το διαβατήριο της Γιου Τινγκ και πώς αυτό κατέληξε στο Άλσος Γαλατσίου; Ποιος χρησιμοποίησε τη φωτογραφία της σε ένα διαφορετικό ταξιδιωτικό έγγραφο; Γιατί το κινητό της άλλαξε δύο χέρια και ποια ήταν η σχέση των τελευταίων επικοινωνιών της με το σημείο όπου βρέθηκε; Και, κυρίως, τι συνέβη στην 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια μετά την τελευταία ημέρα που την είδαν;

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