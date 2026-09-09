Γιου Τινγκ: Το σκισμένο διαβατήριο, τα οστά σε σακούλα και η μέθοδος της κινεζικής μαφίας

Snapshot Η Γιου Τιν εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 20 Μαΐου 2026 και το κινητό της έδινε στίγμα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας χωρίς να εντοπιστεί το ίδιο το άτομο.

Το διαβατήριο της εντοπίστηκε κατεστραμμένο σε λωρίδες με καταστροφέα εγγράφων, υποδηλώνοντας οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης των στοιχείων της και ότι δεν έφυγε από την Ελλάδα.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν σακούλες με ανθρώπινα οστά, τα οποία εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν ανήκουν στη Γιου Τινγκ.

Υπάρχει υπόθεση ότι η σορός της μπορεί να έχει διαλυθεί με χρήση ισχυρών χημικών, μια μέθοδο που σχετίζεται με πρακτικές της κινεζικής μαφίας.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση και να απαντήσουν στο τι συνέβη στην Γιου Τινγκ. Snapshot powered by AI

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ καθώς δυο μακάβρια στοιχεία μέσα σε λίγες μόνο ώρες ανοίγουν ξανά τη βεντάλια της εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας από την Αρτέμιδα.

Η Γιου Τινγκ, η οποία ασχολούνταν με τα μεσιτικά, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 20 Μαΐου του 2026 και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Το πρώτο στοιχείο που προκάλεσε προβληματισμό στις Αρχές ήταν πως το κινητό της τηλέφωνο έδινε στίγμα ανα διαστήματα σε όλη την Επικράτεια, δηλαδή πότε εξέπεμπε στη Λακωνία και πότε στη Μυτιλήνη. Μάλιστα σε μια από τις έρευνες στο εν λόγω νησί όχι απλά δεν εντοπίστηκε ίχνος της Κινέζας μεταφράστριας αλλά μάλιστα ήταν ένα ερειπωμένο σπίτι!

Το κινητό της Γιου Τινγκ εντοπίστηκε εν τέλει στο κέντρο της Αθήνας, ωστόσο o κάτοχος του κινητού ανέφερε πως το βρήκε πεταμένο και έβαλε τη δική του κάρτα και το κράτησε, με τις Αρχές να προσπαθούν να ψάξουν ένα ίχνος που θα τους οδηγούσε στο δρόμο της Κινέζας μεταφράστριας.

«Το τηλέφωνο της βρέθηκε στην πλατεία Αμερικής και αυτό (το διαβατήριο) στο Γαλάτσι. Είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα μακριά. Το σημείο της πλατείας Αμερικής συμπίπτει περισσότερο με το πλάνο της ημέρας της. Είχε να πάει σε εκείνο το ραντεβού», δήλωσε ο σύζυγος της αγνοούμενης.

Το διαλυμμένο διαβατήριο και ο καταστροφέας εγγράφων

Το σημαντικότερο (αποδεδειγμένα τουλάχιστον) κομμάτι του παζλ μπήκε πριν από λίγες ημέρες. Το διαβατήριο της Γιου Τινγκ εντοπίστηκε κατεστραμμένο στο άλσος του Γαλατσίου. Όμως αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως δεν εντοπίστηκε απλά κατεστραμμένο από υπάλληλο του Δήμου, αλλά ήταν σε λωρίδες, κάτι το οποίο σημαίνει πως διαλύθηκε από καταστροφέα εγγράφων.

Μάλιστα εντοπίστηκαν και νέα αντικείμενα σε κοντινή απόσταση.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν κομμάτια από χαρτιά και ταινία διπλής όψεως, επίσης τεμαχισμένα σε λωρίδες. Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν ανάμεσα σε δύο κρουνούς, σε σημείο όπου είχε πραγματοποιήσει έρευνα και η Αστυνομία.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν τα συγκεκριμένα αντικείμενα συνδέονται με την υπόθεση ή αν πρόκειται για άσχετα ευρήματα. Αυτό αναμένεται να προκύψει μόνο μετά την αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτό πρακτικά σημαίνει πως η Κινέζα δεν έφυγε ποτέ από την Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. από κάμερες και έλεγχο των πτήσεων, και φυσικά αυτός που ήθελε να εξαφανίσει τα ίχνη της Γιου Τινγκ το έκανε απόλυτα ενορχηστρωμένα και οργανωμένα.

Τα οστά σε σακούλες

Αυτό που προκαλεί ωστόσο μεγαλύτερη εντύπωση και ανατριχίλα, είναι πως λίγες ώρες αργότερα και μόλις σε απόσταση δύο χιλιομέτρων εντοπίστηκαν κρυμμένες στην Αλεπότρυπα σακούλες με ανθρώπινα οστά.

Φυσικά κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πως τα οστά ανήκουν στην εξαφανισμένη μεταφράστρια, ωστόσο οι συμπτώσεις έχουν βάλει την υπόθεση της Γιου Τινγκ στο τραπέζι των ερευνών από την πρώτη στιγμή αναφορικά με την ταυτοποίηση. Να σημειωθεί πως κάτι τέτοιο, δηλαδή η διασταύρωση DNA θα χρειαστεί κάποιο διάστημα.

Η μέθοδος της κινεζικής μαφίας

Αμέσως, ωστόσο, δημιουργήθηκε ένα αρκετά εύλογο ερώτημα: Γίνεται (αν και εφόσον η Γιου Τινγκ δολοφονήθηκε) μια σορός να «λιώσει», όπως λέμε, από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο;

Υπό φυσιολογικές συνθήκες όχι.

Υπάρχουν πρακτικές οι οποίες παραπέμουν σε απόλυτη φρίκη και χρησιμοποιούνται διαχρονικά τόσο από την κινεζική μαφία, όσο και από άλλες ανά τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, για την εξαφάνιση μιας σορού χρησιμοποιούνται ισχυρά χημικά τα οποία μπορούν να αποσυνθέσουν ένα πτώμα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.

Το σενάριο μοιάζει αρκετά... τραβηγμένο και κινηματογραφικό ωστόσο η εγκληματολογική ιστορία μας έχει διδάξει πως τίποτα δεν είναι απίθανο.

Πλέον, εν αναμονή των εξετάσεων των οστών θα δοθεί η απάντηση στο ερώτημα των τελευταίων 4 μηνών: «Τι συνέβη στη Γιου Τινγκ;».

«Δεν γνωρίζω γιατί ξανακάλεσαν τη μητέρα μου»

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει βρεθεί και η πεθερά της Γιου Τινγκ, η οποία στα τέλη Αυγούστου, κλήθηκε εκ νέου για κατάθεση.

Ο σύζυγος της αγνοούμενης αποκάλυψε σήμερα ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν στη μητέρα του από το κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας αφορούσαν ένα επαγγελματικό ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει μαζί με τη Γιου Τινγκ στην Αλβανία.

«Από όσο γνωρίζω από τη μητέρα μου, την ρώτησαν για το ταξίδι στην Αλβανία και απάντησε αυτά, τα πότε πήγαν κλπ. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρήθηκε τόσο σημαντική η μαρτυρία της», δήλωσε.

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