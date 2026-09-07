Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το διαβατήριο της 50χρονης Κινέζας στο Άλσος Γαλατσίου

Snapshot Το διαβατήριο της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ βρέθηκε κομματιασμένο και φθαρμένο στο Άλσος Γαλατσίου, προκαλώντας κινητοποίηση στις έρευνες.

Το κινητό της Γιου Τινγκ εντοπίστηκε σε διαφορετικό σημείο, στο κέντρο της Αθήνας, και οι Αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο ευρημάτων.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη διαδρομή της στην οδό Πατησίων, όπου καταγράφηκε το τελευταίο γνωστό της ίχνος, με στόχο την ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεών της.

Μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη κατέθεσε στις Αρχές, καθώς φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση εξαφάνισης.

Ο σύζυγος της Γιου Τινγκ θεωρεί πιθανή την εγκληματική ενέργεια πίσω από την εξαφάνισή της, ενώ η ταυτοποίηση του διαβατηρίου παραμένει σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου 2026 από τη Λούτσα, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της.

Τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνισή της, οι έρευνες των Αρχών σε Ελλάδα και Κίνα, με τη συνδρομή και της Ιντερπόλ, συνεχίζονται, ενώ ένα νέο εύρημα έχει προκαλέσει κινητοποίηση, καθώς το διαβατήριο της 50χρονης εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξιδιωτικό έγγραφο βρέθηκε κομματιασμένο σε λωρίδες και ιδιαίτερα φθαρμένο από την έκθεση στον ήλιο. Η εικόνα του διαβατηρίου εκτιμάται ότι δείχνει πως είχε παραμείνει στο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα, πιθανότατα για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

Το εύρημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα εξεταστεί προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτοποίησή του και να αναζητηθούν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην έρευνα.

Παράλληλα, στο Άλσος Γαλατσίου έσπευσαν 12 αστυνομικοί, οι οποίοι ερεύνησαν την περιοχή για τον εντοπισμό ενδεχόμενων πρόσθετων αντικειμένων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να συνδέονται με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.

Το διαβατήριο στο Γαλάτσι και το κινητό στο κέντρο της Αθήνας

Ο εντοπισμός του διαβατηρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης είχε βρεθεί σε διαφορετικό σημείο, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το κινητό της μεταφράστριας εντοπίστηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας από άνδρα βουλγαρικής καταγωγής και στη συνέχεια παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν και με ποιον τρόπο συνδέονται τα δύο ευρήματα, καθώς και αν μπορούν να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της 50χρονης.

Στο μικροσκόπιο η διαδρομή στην Πατησίων

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η διαδρομή που ακολούθησε η Γιου Τινγκ στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής.

Εκεί καταγράφεται το τελευταίο γνωστό ίχνος της, με αποτέλεσμα οι Αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης και να εντοπίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πορεία που ακολούθησε μετά το συγκεκριμένο σημείο.

Στην έρευνα αξιοποιούνται μαρτυρίες, διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα και τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Σημαντική θεωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, και η κατάθεση γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση της εξαφάνισης. Η γυναίκα κατέθεσε στις Αρχές πριν από λίγες ημέρες.

Τι λέει ο σύζυγος της Γιου Τινγκ

Μιλώντας στο Open, ο σύζυγος της 50χρονης αναφέρθηκε στον εντοπισμό του διαβατηρίου, σημειώνοντας ότι εκκρεμεί η πλήρης ταυτοποίησή του.

«Έχω ενημερωθεί ότι έχει βρεθεί το διαβατήριο της συζύγου μου στην κατάσταση που έχει περιγραφεί. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση αν είναι σίγουρα δικό της το ταξιδιωτικό έγγραφο, οπότε σε αυτή τη φάση είναι σχεδόν σίγουρο ότι πρόκειται για το δικό της έγγραφο», ανέφερε.

Ο ίδιος επανέλαβε την εκτίμησή του από την αρχή της υπόθεσης ότι πίσω από την εξαφάνιση της συζύγου του ενδέχεται να βρίσκεται εγκληματική ενέργεια, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει ποια ακριβώς ήταν η φύση της.

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