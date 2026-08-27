Γιου Τινγκ: Ο Βούλγαρος, το αυτοκίνητο και η αναφορά σε ναρκωτικά που προβληματίζει τις Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας και με ενασχόληση στο real estate, Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από την 20ή Μαΐου.

Γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη κλήθηκε και έδωσε κατάθεση στις Αρχές, καθώς από στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την έρευνα εκτιμήθηκε ότι ενδεχομένως γνωρίζει πρόσωπα και περιστατικά που συνδέονται με την υπόθεση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φαίνεται ότι γνωρίζει ορισμένους από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης, ενώ, εξετάζεται εάν έχει γνώση για συζητήσεις και περιστατικά που ενδέχεται να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της εξαφάνισης. Η κατάθεση αξιολογείται από τις Αρχές και αποτελεί πλέον κομμάτι του «παζλ» που επιχειρούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξακολουθούν να παρουσιάζουν τα ευρήματα στην περιοχή της Πλατείας Αμερικής και ευρύτερα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο δικηγόρος του συζύγου της Γιου Τινγκ, Τάσος Ντούγκας, είχε αναφέρει ότι «η αλήθεια κρύβεται στο κέντρο της Αθήνας», αναφερόμενος στα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της έρευνας, μιλώντας στο Newsbomb.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν δεδομένα που να τεκμηριώνουν ανθρωποκτονία. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προσπαθώντας πρωτίστως να διαπιστώσουν τι συνέβη από τη μέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

Ο ρόλος του Βούλγαρου και το κινητό της Γιου Τινγκ

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η αλληλουχία γεγονότων γύρω από το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ. Το κινητό εντοπίστηκε από άνδρα βουλγαρικής καταγωγής σε δρόμο κοντά στην οδό Λευκωσίας, σε σημείο όπου υπήρχε και αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των Αρχών.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα στους ερευνητές, οι οποίοι φέρεται να τον ρώτησαν γιατί αναζητούσε αντικείμενα στο συγκεκριμένο σημείο. Ο Βούλγαρος φέρεται να απάντησε ότι πήγε εκεί επειδή ορισμένοι τοποθετούν ναρκωτικά πάνω από τα ελαστικά αυτοκινήτων, όπως υποστήριξε.

Ακολούθως, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, το κινητό φέρεται να παραδόθηκε σε άλλο πρόσωπο προκειμένου να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και στη συνέχεια, να πέρασε στα χέρια άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Η συγκεκριμένη αλληλουχία προσώπων και κινήσεων βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της Ελληνικής Αστυνομίας, στην προσπάθεια να εξακριβώσουν πώς και γιατί το κινητό της Γιου Τινγκ βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο και ποια ήταν η διαδρομή του εν συνεχεία.

Το κρίσιμο χρονικό σημείο της 20ής Μαΐου

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το κινητό, αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία της έρευνας. Τα ίχνη της Γιου Τινγκ χάνονται την 20ή Μαΐου.

Από εκεί και πέρα, το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές, είναι τι συνέβη στην Κινέζα μεταφράστρια και ποιοι άνθρωποι μπορεί να γνωρίζουν στοιχεία για τις τελευταίες ώρες πριν από τη μυστηριώδη εξαφάνιση.

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