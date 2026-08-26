Το μυστήριο με τον Κινέζο μεσίτη της Γιου Τινγκ - «Είχαν ραντεβού και δεν πήγε», λέει ο σύζυγός της

Οι Αρχές εξετάζουν το κινητό της Γιου Τινγκ και λαμβάνουν καταθέσεις από το περιβάλλον της, χωρίς ακόμη να έχουν βρει στοιχεία για την εξαφάνισή της

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Το μυστήριο με τον Κινέζο μεσίτη της Γιου Τινγκ - «Είχαν ραντεβού και δεν πήγε», λέει ο σύζυγός της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την ημέρα της εξαφάνισης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Έλληνα μεσίτη πριν μπει στο μετρό, ενώ δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένο ραντεβού με Κινέζο μεσίτη και τεχνικούς.
  • Ο Κινέζος μεσίτης κ. Τσεν δεν έχει επικοινωνήσει με τις Αρχές, καθώς το κινητό του είναι απενεργοποιημένο, και θεωρείται πιθανό να βρίσκεται στην Κίνα.
  • Ο σύζυγος της Γιου Τινγκ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κατασκοπευτικής δράσης και ότι η δραστηριότητα του κ. Τσεν περιορίζεται σε μεσιτικά.
  • Η Γιου Τινγκ είχε οικονομικές εκκρεμότητες με οφειλές σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ και οι έρευνες συνεχίζονται για την εξιχνίαση της υπόθεσης.
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Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν ένα στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη της.

Το κινητό τηλέφωνό της, το οποίο εντοπίστηκε στις αρχές Αυγούστου, βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών και εξετάζεται εξονυχιστικά. Κλήσεις, μηνύματα και επαφές μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα του οικογενειακού και επαγγελματικού της περιβάλλοντος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να εξηγεί τι συνέβη μετά την τελευταία της επικοινωνία.

Η τελευταία επικοινωνία πριν την εξαφάνιση

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μέσα από όσα περιέγραψε στο MEGA ο σύζυγος της Γιου Τινγκ, Βασίλης Καραβασίλης.

Όπως ανέφερε, την ημέρα της εξαφάνισής της η 50χρονη είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Έλληνα μεσίτη, λίγο πριν επιβιβαστεί στο μετρό.

«Εκείνη την ημέρα είχε μία κλήση από έναν Έλληνα μεσίτη, ο οποίος συνομιλήσε μαζί της. Δεν γνωρίζω αν έκλεισε ραντεβού. Είχαν μία τηλεφωνική επικοινωνία πριν μπει στο μετρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε αναφορά και σε έναν Κινέζο μεσίτη, τον κ. Τσεν, ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, διαχειριζόταν πέντε διαμερίσματα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο κ. Τσεν είναι ένας Κινέζος που λειτουργεί ως μεσίτης. Διαχειριζόταν πέντε διαμερίσματα στη Χαριλάου Τρικούπη. Είχαν κλείσει ραντεβού με τον διαχειριστή και τον υδραυλικό στις 4. Είχαν ραντεβού και δεν πήγε».

Σύμφωνα με τον κ. Καραβασίλη, ο κ. Τσεν ήταν εκείνος που ενημέρωσε τον διαχειριστή, προκειμένου να ειδοποιηθούν στη συνέχεια οι Αρχές, καθώς η Γιου Τινγκ δεν εμφανίστηκε στο προγραμματισμένο ραντεβού.

Ο Κινέζος μεσίτης

Ο σύζυγος της 50χρονης υποστήριξε ότι ο Έλληνας μεσίτης έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές, ενώ ο κ. Τσεν δεν έχει μέχρι στιγμής επικοινωνήσει μαζί τους.

«Ο Έλληνας μεσίτης έχει δώσει κατάθεση. Ο κ. Τσεν δεν έχει έρθει σε επαφή με τις Αρχές, καθώς το κινητό του έχει φραγεί. Δεν έχει βρεθεί. Μπορεί να είναι στην Κίνα».

Ο ίδιος, πάντως, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε σενάρια που θα μπορούσαν να συνδέουν τον Κινέζο μεσίτη με κατασκοπευτική δράση.

«Δεν έχει βρεθεί τίποτα. Δεν είναι εύκολο να μπει κάποιος και να βγει κάποιος από τη χώρα».

Και πρόσθεσε:

«Αν ήθελε να λειτουργήσει ως πράκτορας, θα έπρεπε να ασχολείται με κάποια πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Τα μεσιτικά δεν νομίζω ότι έχουν καλό ενδιαφέρον για έναν πράκτορα».

Αναφερόμενος στη δράση ξένων υπηρεσιών στην Ελλάδα, ο κ. Καραβασίλης είπε χαρακτηριστικά:

«Στην ελληνική επικράτεια η CIA μόνο λειτουργεί χωρίς να το γνωρίζει κανένας. Κινείται σε όποια χώρα έχει επιρροή χωρίς να δίνει αναφορά σε κανέναν».

Σε ό,τι αφορά, πάντως, τη σχέση του κ. Τσεν με την εξαφανισμένη μεταφράστρια, ο ίδιος ξεκαθάρισε:

«Η μόνη ενασχόληση με την Τινγκ ήταν μόνο τα μεσιτικά».

Το αυτοκίνητο και τα 26 οχήματα

Παρότι η Γιου Τινγκ χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διέθετε δίπλωμα οδήγησης και υπήρχε αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε.

Ο Βασίλης Καραβασίλης έδειξε στην κάμερα του MEGA το συγκεκριμένο όχημα.

«Αυτό το μαύρο, γιατί οδηγούσε αυτόματο μόνο. Αυτό χρησιμοποιούσε, ναι».

Στο μεταξύ, από την έρευνα προκύπτει ότι ο ίδιος είναι εδώ και χρόνια συλλέκτης αυτοκινήτων. Όπως έχει αναφέρει, διαθέτει συνολικά 26 οχήματα.

Στα τέλη του 2025, το ζευγάρι απέκτησε τη διώροφη κατοικία του στην Αρτέμιδα, ενώ στα σχέδιά τους ήταν η αγορά ενός οικοπέδου, ώστε να υπάρχει χώρος για τη συλλογή των αυτοκινήτων.

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