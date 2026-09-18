«Αγριεύει η θάλασσα στο Αιγαίο»: Υπερπτήσεις από Τουρκία στο Αιγαίο έπειτα από 33 μήνες

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο και μάλιστα με δύο υπερπτήσεις αυτή τη φορά πάνω από τη Ζουράφα και την Ρω, μια μέρα μετά την νέα δήλωση του πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία «αγριεύει η θάλασσα στο Αιγαίο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ ημερών είχε επιθεωρήσει το ακριτικό φυλάκιο στη Ρω ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

H τελευταία υπέρπτηση που είχε καταγραφεί ήταν τον Ιούλιο του 2026 και οι προηγούμενες υπερπτήσεις ήταν 30 μήνες νωρίτερα τον Ιανουάριο του 2023.

Η Άγκυρα έστειλε μάλιστα δύο ζεύγη οπλισμένων μαχητικών F-16, τα οποία παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Για ακόμη μια μέρα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις. Συγκεκριμένα, συνολικά δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16, και έξι μεμονωμένα. Προχώρησαν σε 13 παραβάσεις και 7 παραβιάσεις.

Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 18η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 (1 ATR-72 και 5 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 10

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 13 (εκ των οποίων 2 από τα F-16, 2 από το ATR-72 και 9 από τα UAV )

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 ( 2 από τα F-16 και 5 από τα UAV )

ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ : 2 ( 1 από τον ένα σχηματισμό F-16 άνωθεν Μ/Ν Ρω και 1 από UAV άνωθεν Μ/Ν Ζουράφα)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο