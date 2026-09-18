Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Σάββατο λόγω αγώνα δρόμου - Σε ποιες περιοχές
Αιτία είναι η «3η Ανάβαση Υμηττού 2026», την οποία διοργανώνει τo Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής (ΑΣΑΠ)
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας από τις 12:00 έως τις 15:00 στον δρόμο από Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη έως οδό Εθνικής Αντιστάσεως στους Δήμους Καισαριανής και Αγίας Παρασκευής.
- Η διακοπή κυκλοφορίας γίνεται λόγω της διοργάνωσης της «3ης Ανάβασης Υμηττού 2026» από το Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής (ΑΣΑΠ).
- Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη χρήση της συγκεκριμένης οδού και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.
Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες 12.00΄ έως 15.00΄, επί της οδού που οδηγεί από την Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, στο ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, στην περιοχή των Δήμων Καισαριανής και Αγίας Παρασκευής,
Αιτία είναι η «3η Ανάβαση Υμηττού 2026», την οποία διοργανώνει τo Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής (ΑΣΑΠ).
Παρακαλούνται από την Ελληνική Αστυνομία οι οδηγοί των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνηση τους στην παραπάνω οδό, ακολουθώντας τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:07 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τασούλας: Υποδέχτηκε τον βασιλιά του Μπαχρέιν στο Προεδρικό Μέγαρο
18:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Γύπας «προσγειώθηκε» στον Τσούτσουρα
11:41 ∙ LIFESTYLE
MEGA: Η νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου και η προσθήκη της Μαρίας Αντωνά
12:56 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιοι «πατούν κορυφή» στην πρωινή ζώνη
14:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
17:24 ∙ LIFESTYLE