Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Σάββατο λόγω αγώνα δρόμου - Σε ποιες περιοχές

Snapshot Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας από τις 12:00 έως τις 15:00 στον δρόμο από Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη έως οδό Εθνικής Αντιστάσεως στους Δήμους Καισαριανής και Αγίας Παρασκευής.

Η διακοπή κυκλοφορίας γίνεται λόγω της διοργάνωσης της «3ης Ανάβασης Υμηττού 2026» από το Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής (ΑΣΑΠ).

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη χρήση της συγκεκριμένης οδού και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων. Snapshot powered by AI

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες 12.00΄ έως 15.00΄, επί της οδού που οδηγεί από την Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, στο ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, στην περιοχή των Δήμων Καισαριανής και Αγίας Παρασκευής,

Αιτία είναι η «3η Ανάβαση Υμηττού 2026», την οποία διοργανώνει τo Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής (ΑΣΑΠ).

Παρακαλούνται από την Ελληνική Αστυνομία οι οδηγοί των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνηση τους στην παραπάνω οδό, ακολουθώντας τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.