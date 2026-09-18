Βάρη: Ελεύθερη η ιδιοκτήτρια των σκύλων που επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες

Snapshot Η ιδιοκτήτρια των σκύλων που επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες στη Βάρη αφέθηκε ελεύθερη.

Η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις 21 Σεπτεμβρίου.

Η κατηγορούμενη δήλωσε ότι απέκτησε τα σκυλιά από την οικογένεια Τσιτσιπά, η οποία πλέον δεν έχει σχέση με τα ζώα.

Το διοικητικό πρόστιμο και η ποινική δίωξη επιβλήθηκαν αποκλειστικά στην ίδια την ιδιοκτήτρια. Snapshot powered by AI

Ελεύθερη αφέθηκε η γυναίκα που συνελήφθη για την επίθεση των σκύλων στη Βάρη, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις 21 Σεπτεμβρίου.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της για το περιστατικό, κατά το οποίο τραυματίστηκαν τρεις πολίτες.

Όπως υποστηρίζουν οι συνήγοροί της, η ίδια είναι η ιδιοκτήτρια των σκύλων, τα οποία είχε αποκτήσει από την οικογένεια Τσιτσιπά. Σύμφωνα με την πλευρά της, η οικογένεια του τενίστα δεν έχει πλέον οποιαδήποτε σχέση με τα συγκεκριμένα ζώα.

Οι δικηγόροι της επισημαίνουν επίσης ότι το διοικητικό πρόστιμο για την υπόθεση επιβλήθηκε αποκλειστικά στην ίδια, ενώ η ποινική δίωξη αφορά επίσης μόνο τη συγκεκριμένη κατηγορούμενη.

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