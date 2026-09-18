Βόλος: Καζανάκι τουαλέτας κατέρρευσε σε δημοτικό σχολείο μόλις μαθήτρια τράβηξε την αλυσίδα

Snapshot Μαθήτρια δημοτικού στο Διμήνι Μαγνησίας βράχηκε όταν κατέρρευσε το καζανάκι της τουαλέτας ενώ τράβηξε την αλυσίδα.

Η αλυσίδα ήταν αυτοσχέδια προέκταση της υπάρχουσας, γεγονός που συνέβαλε στην πτώση του καζανάκι.

Η μητέρα της μαθήτριας, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, κατήγγειλε την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων του σχολείου.

Η μητέρα ζήτησε την άμεση επισκευή των τουαλετών στο σχολείο, επισημαίνοντας την κακή κατάσταση των σχολικών υποδομών στην περιοχή.

Το περιστατικό αποκαλύπτει προβλήματα στη συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων μετά την απορρόφηση των σχολικών επιτροπών από τους δήμους. Snapshot powered by AI

Πολύ κοντά σε σοβαρό τραυματισμό ήρθε μία μαθήτρια δημοτικού στο Διμήνι Μαγνησίας, όταν ξεκόλλησε και κατέρρευσε το καζανάκι στις τουαλέτες του σχολείου, μόλις εκείνη τράβηξε την αλυσίδα.

Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μητέρα της, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και δημοσιεύτηκε στα gegonota.news.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της μητέρας της μαθήτριας, την ειδοποιήσαν τηλεφωνικά από το σχολείο προκειμένου να της ζητήσουν ρούχα για το κορίτσι, επειδή βράχηκε. Πηγαίνοντας στο σχολείο ο σύζυγός της διαπίστωσε ότι ο λόγος που βράχηκε ήταν επειδή κατέρρευσε ολόκληρο το καζανάκι που βρισκόταν στερεωμένο πάνω στον τοίχο της τουαλέτας, όταν εκείνη τράβηξε της αλυσίδα.

Η μητέρα έγραψε στην ανάρτησή της ότι η αλυσίδα ήταν μία αυτοσχέδια κατασκευή, προέκταση της υπάρχουσας. Σχολίασε ότι το παιδί της γλύτωσε «από θαύμα», καθώς θα μπορούσε να έχει έρθει όλο το καζανάκι στο κεφάλι του και όχι μόνο το νερό.

Ολόκληρη η ανάρτηση της μητέρας

Σήμερα, λοιπόν, δέχθηκα στη δουλειά τηλεφώνημα από το σχολείο της μικρής ,οτι “βραχηκε” κ χρειαζεται ρουχα. Πηγε πραγματι ο συζυγος κ διαπιστωσε, οτι βραχηκε γιατι … (ακουσον ακουσον!) ΞΕΚΟΛΛΗΣΕ και ΕΠΕΣΕ ολοκληρο το καζανακι της τουαλετας πανω της μολις τραβηξε την αλυσιδα ( την αυτοσχεδια προεκταση της για την ακριβεια), ενω απο θαυμα της ηρθε μονο το νερο κ οχι ολο το καζανακι στο κεφαλι! Δε χρειαζεται να πω, οτι, αν παθαινε κατι το παιδι μου, θα τρεχατε κ δε θα φτανατε! Ουτε οτι ηταν λαθος η απορροφηση των σχολικων επιτροπων απο τους Δημους που ειναι, πανθομολογουμενως, πιο “δυσκινητοι” . Και δε θα το πω γιατι, οπως τις ειχατε καταντησει, επρεπε να εχεις μπαρμπα στην Κορωνη της πλατειας Ρ. Φερραιου για να γινουν εργα στο σχολειο σου. Αλλοι επαιρναν σωρηδον aircondition κι αλλοι παρακαλουσαν εστω για λιγη μπογια. Οποτε…ηταν στραβο το κλημα, το φαγε κ ο γαιδαρος . Θα ζητησω μονο να φτιαξετε καμια τουαλετα της προκοπης κ στο σχολειο του χωριου μου. Αυτο το απλο. Μπορειτε κυριοι με τα 21 μυρια αποθεματικο;

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