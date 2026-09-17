Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

Snapshot Η Ελλάδα αναμένεται να πλήξει μια πρωτοφανής για τον Σεπτέμβριο κακοκαιρία λόγω της εισβολής ενός πολικού κυκλώνα στα Βαλκάνια.

Η θερμοκρασία θα πέσει 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, προκαλώντας απότομη ψύξη.

Οι θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχύσουν την αίσθηση ψύχους και θα δημιουργήσουν έντονες καταιγίδες με κεραυνούς και χαλάζι.

Στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, οι βροχοπτώσεις θα μετατραπούν σε χιόνι πάνω από τα 1.500-1.600 μέτρα υψόμετρο.

Η κακοκαιρία θα προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια και βίαια καιρικά φαινόμενα κυρίως στα θαλάσσια και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Snapshot powered by AI

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη υφίσταται μια ριζική και βίαιη αναδιοργάνωση, η οποία πρόκειται να επηρεάσει άμεσα και με μεγάλη σφοδρότητα τη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, η Ελλάδα προετοιμάζεται για μια πρωτοφανή για τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου κακοκαιρία, η οποία θα προκληθεί από την κάθοδο ενός εξαιρετικού πολικού κυκλώνα.

Η δυναμική αυτού του συστήματος αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους συνοπτικούς χάρτες, οι οποίοι δείχνουν βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο η παγωνιά της Αρκτικής θα εγκλωβιστεί πάνω από τη βαλκανική χερσόνησο.Στην πρώτη φάση της ατμοσφαιρικής αυτής κίνησης, ένας πανίσχυρος αντικυκλώνας εμποδισμού ορθώνεται στον Ατλαντικό Ωκεανό φτάνοντας μέχρι τη Γροιλανδία.

Η κίνηση αυτή, η οποία αποτυπώνεται με τα έντονα πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα στην πρώτη εικόνα, αναγκάζει μια βαθιά αρκτική αυλάκωση χαμηλών πιέσεων να διολιστήσει στην ανατολική του πλευρά, βάζοντας πλώρη για την Ευρώπη. Μέχρι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η κατάσταση περιπλέκεται καθώς ο πολικός κυκλώνας εισβάλλει δυναμικά στα κεντρικά και βόρεια Βαλκάνια.

Όπως διακρίνεται στη δεύτερη εικόνα, οι ισοϋψείς γραμμές αρχίζουν να πυκνώνουν επικίνδυνα, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγάλης θερμικής πτώσης και των πρώτων έντονων φαινομένων.Η κορύφωση του ακραίου αυτού φαινομένου για την Ελλάδα αναμένεται στα μέσα της εβδομάδας, με τον χάρτη της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου να προκαλεί δέος στους μετεωρολόγους.

Στην τρίτη εικόνα, ο πολικός κυκλώνας εμφανίζεται πλέον ως μια πλήρως αποκομμένη ψυχρή λίμνη (cut-off low), με το κέντρο της να στρογγυλοκάθεται ακριβώς πάνω από τα Βαλκάνια και την Αδριατική. Οι ομόκεντρες, εξαιρετικά πυκνές ισοβαρείς καμπύλες που αγκαλιάζουν τον ελλαδικό χώρο προμηνύουν μια εκρηκτική ατμοσφαιρική αστάθεια.

Η πρωτοφανής αυτή διάταξη που υπογραμμίζει το ECMWF θα προκαλέσει μια βίαιη πτώση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, η οποία θα κυμανθεί από 10 έως και 15 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, μετατρέποντας το φθινόπωρο σε βαρύ χειμώνα μέσα σε λίγες ώρε

ς.Οι συνέπειες αυτής της πολικής εισβολής θα είναι πολλαπλές και δυνητικά επικίνδυνες. Η στενή διάταξη των πιέσεων εγγυάται τη δημιουργία θυελλωδών βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων στα πελάγη, με τον Βαρδάρη και τον Γραιγολεβάντε να πνέουν με ισχυρές εντάσεις και να πολλαπλασιάζουν την αίσθηση του ψύχους.

Παράλληλα, η είσοδος του παγωμένου αέρα πάνω από τα ακόμα πολύ θερμά νερά του Αιγαίου και του Ιονίου θα λειτουργήσει ως καύσιμο για τη δημιουργία νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα θα είναι η εκδηλώση βίαιων καταιγίδων με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα θαλάσσια και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο φαινόμενο θα λάβει χώρα στα ορεινά μας συγκροτήματα. Λόγω των εξαιρετικά χαμηλών γεωδυναμικών υψών, οι πυκνές βροχοπτώσεις θα μετατραπούν σε χιόνι στην οροσειρά της Πίνδου και στα υπόλοιπα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με τις λευκές νιφάδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε υψόμετρα πάνω από τα 1.500 με 1.600 μέτρα, γράφοντας μια πρόωρη, χειμερινή σελίδα στη μετεωρολογική ιστορία της χώρας.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

Διαβάστε επίσης