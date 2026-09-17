El Niño: Δραματική επιδείνωση τις τλευταίες ημέρες - Ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες

Το El Niño είναι γνωστό για την ικανότητά του να προκαλεί ισχυρές καταιγίδες και ακραίες αυξήσεις της θερμοκρασίας

Δημήτρης Δρίζος

El Niño: Δραματική επιδείνωση τις τλευταίες ημέρες - Ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες
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Ένα «υπερμεγέθες» El Niño αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις σε ολόκληρο τον κόσμο, με κορυφαίους αξιωματούχους να προειδοποιούν για «διαταραχές και καταστροφές».

Η τρομακτική προειδοποίηση, που διατυπώθηκε από κορυφαίους αξιωματούχους τόσο των Ηνωμένων Εθνών όσο και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), έρχεται καθώς οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το φετινό καιρικό φαινόμενο θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς η δραματική άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στα καιρικά συστήματα στον Ειρηνικό Ωκεανό και τις γύρω περιοχές.

Το El Niño είναι γνωστό για την ικανότητά του να προκαλεί ισχυρές καταιγίδες και ακραίες αυξήσεις της θερμοκρασίας, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε καταστροφικές πλημμύρες όσο και σε φονικές ξηρασίες. Σύμφωνα με κορυφαίους αξιωματούχους του WMO που παρακολουθούν και προβλέπουν την εξέλιξη του φαινομένου, φέτος οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι χειρότερες από ποτέ.

Η γενική γραμματέας του WMO, Σελέστ Σάουλο, προειδοποίησε ότι το El Niño του 2026, το οποίο προβλέπεται να εκδηλωθεί περίπου τον Νοέμβριο και να διαρκέσει μέχρι και τη νέα χρονιά, «έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ένα τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο».

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Όπως δήλωσε: «Ήδη βλέπουμε διαταραχές και καταστροφές από τις ξηρασίες και τις πλημμύρες και αναμένουμε ότι αυτές οι επιπτώσεις θα αυξηθούν καθώς το El Niño ενισχύεται», προσθέτοντας ότι «αυτό το εξαιρετικό El Niño απαιτεί εξαιρετική προετοιμασία και αντίδραση».

Οι ανησυχητικές δηλώσεις απηχούν τα λόγια του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι επιστήμονες που παρακολουθούν το καιρικό φαινόμενο αναφέρουν πως «γίνεται υπερμεγέθες μπροστά στα μάτια μας».

Ο Γκουτέρες επισημαίνει την κλιματική αλλαγή ως βασικό παράγοντα για την ενίσχυση των επιπτώσεων, τονίζοντας ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται πλέον σε έναν «αγώνα δρόμου» για να περιορίσει τις συνέπειές της.

Όπως είπε: «Το El Niño γίνεται υπερμεγέθες μπροστά στα μάτια μας. Η επιστήμη δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά και αυτά τα νερά θερμαίνονται.

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας αυξάνονται, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν και ο κόσμος βρίσκεται στη ζώνη κινδύνου ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο αγώνας πλέον είναι ανάμεσα στους αυξανόμενους κινδύνους και στη δέσμευσή μας να αναλάβουμε δράση για το κλίμα και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα».

Το El Niño προκαλείται από την απορρόφηση υψηλότερων από το συνηθισμένο θερμοκρασιών της επιφάνειας της θάλασσας στον Ειρηνικό Ωκεανό από την ατμόσφαιρα, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας και, κατ’ επέκταση, σε μεταβολή των συνηθισμένων καιρικών μοτίβων.

Ακόμη και μια μικρή μεταβολή στη θερμοκρασία του αέρα μπορεί να προκαλέσει δραματικές αλλαγές στους ανέμους και να οδηγήσει σε ισχυρές καταιγίδες. Αυτό σημαίνει ότι το φετινό λεγόμενο «Super El Niño», το οποίο προβλέπεται να αυξήσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες κατά περίπου 0,2 βαθμούς Κελσίου, θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον καιρό σε χώρες γύρω από τον Ειρηνικό, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

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