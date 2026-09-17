Ενεργειακός εφιάλτης: Ακριβότερο το ρεύμα τον Σεπτέμβριο - «Καλπάζει» η τιμή της βενζίνης

Snapshot Η αγορά ενέργειας δέχεται πίεση λόγω των υψηλών τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η τιμή του Brent παραμένει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο κοστίζει 81 ευρώ ανά MWh και το ηλεκτρικό ρεύμα 142,30 ευρώ ανά MWh.

Τον Σεπτέμβριο αυξάνονται οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 7%, με μέση τιμή 20,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται αποφάσεις για παρεμβάσεις σε καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων σε ντίζελ, βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης.

Εξετάζεται η επανεισαγωγή κρατικής επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα για να περιοριστεί η τελική τιμή στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Snapshot powered by AI

Τριπλή πίεση στην αγορά ενέργειας προκαλούν οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, με το ενεργειακό κόστος να παραμένει στο επίκεντρο.

Η τιμή του Brent παραμένει σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο διαμορφώνεται στα 81 ευρώ ανά MWh. Την ίδια ώρα, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος φτάνει τα 142,30 ευρώ ανά MWh.

Ακριβότερα τα τιμολόγια ρεύματος τον Σεπτέμβριο

Αυξημένες είναι οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας τον Σεπτέμβριο. Οι τιμές κυμαίνονται από 14,8 έως 29,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με τη μέση χρέωση να διαμορφώνεται στα 20,7 λεπτά/kWh, από 19,3 λεπτά τον Αύγουστο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 7%.

Στα μπλε τιμολόγια, η χαμηλότερη τιμή διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, για πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών.

Πότε αναμένονται οι παρεμβάσεις

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται οι αποφάσεις για τις παρεμβάσεις που θα αφορούν τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη θέρμανση.

Στα καύσιμα, εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στην αντλία για το ντίζελ κίνησης, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, καθώς και η επέκταση της επιδότησης στη βενζίνη.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης εξετάζεται είτε η διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης είτε η εφαρμογή απευθείας επιδότησης.

Στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο τραπέζι βρίσκεται η επιστροφή της κρατικής επιδότησης, με στόχο η τελική τιμή να διαμορφώνεται με “ταβάνι” τα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα.