Πολωνία: Επτά τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Δύο μαθητές σε σοβαρή κατάσταση

Snapshot Ένας 19χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο στην πόλη Οστρολέκα της Πολωνίας.

Επτά άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο μαθητές βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας καθηγητής.

Ο δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί και η κατάσταση στην πόλη θεωρείται υπό έλεγχο. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις πολωνικές Αρχές, καθώς ένας 19χρονος μαχαίρωσε μαθητές σε σχολείο της πόλης Οστρολέκα στην Πολωνία. Ο δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Το δίκτυο RMF FM μετέδωσε ότι ο δράστης της επίθεσης είναι ένας 19χρονος μαθητής του σχολείου και ότι υπάρχουν δύο σοβαρά τραυματίες μεταξύ των θυμάτων.

Σύμφωνα με το RMF, τα περισσότερα θύματα είναι μαθητές, ενώ ένας καθηγητής έχει επίσης τραυματισθεί.