Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο 18χρονος που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία

Snapshot Ο 18χρονος που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση σκύλου στη Θεσσαλονίκη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο μετά την απολογία του.

Σε βάρος του νεαρού έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για κατ’ εξακολούθηση βασανισμό ζώου συντροφιάς και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία.

Η 18χρονη σύντροφός του κατήγγειλε περιστατικά βίας και απειλές μέσα στον τελευταίο μήνα, συμπεριλαμβανομένης της απειλής πνιγμού του σκύλου τους.

Ο 18χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται κατά την απολογία του.

Η απόφαση για την ελευθερία του πάρθηκε από ανακριτή και εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικού όρου, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 18χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της επίσης 18χρονης συντρόφου του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και κακοποίησης του σκύλου που είχαν μαζί.

Σε βάρος του νεαρού έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για κατ’ εξακολούθηση βασανισμό ζώου συντροφιάς. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας, τα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκαν μέσα στον τελευταίο μήνα και περιλάμβαναν άσκηση βίας. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο 18χρονος την απείλησε πως θα πνίξει τον σκύλο τους, χρησιμοποιώντας το ζώο προκειμένου να την εκφοβίσει.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δεν αποδέχθηκε όσα καταγγέλλονται σε βάρος του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, υπό την επιβολή περιοριστικού όρου.

Διαβάστε επίσης