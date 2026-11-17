Snapshot Ο καθηγητής Μάικλ Φρίμαν κατέληξε ότι ο θάνατος του Τζέφρι Επστάιν ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία.

Η ανάλυση του Φρίμαν βασίστηκε σε ιατροδικαστικά έγγραφα και φωτογραφίες που του παρείχε ο αδελφός του Επστάιν, Μαρκ.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν εκτεταμένη αιμορραγία, τραύματα στο πρόσωπο και σημάδια από νύχια στον λαιμό, που υποδηλώνουν επίθεση και στραγγαλισμό.

Η επίσημη νεκροψία του 2019 θεωρούσε τα τραύματα συμβατά με απαγχονισμό και δεν εντόπιζε αμυντικά τραύματα.

Ο Φρίμαν καλεί σε επιστημονική αντιπαράθεση και βασίζει τα συμπεράσματά του αποκλειστικά σε αποδεικτικά στοιχεία. Snapshot powered by AI

Μια πρόσφατη μελέτη του ιατροδικαστικού φακέλου του Τζέφρι Επστάιν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του δεν προήλθε από αυτοκτονία, αλλά αποτελεί περίπτωση ανθρωποκτονίας.

Ο καθηγητής Μάικλ Φρίμαν, ειδικός σε θανάτους υπό κράτηση, υποστηρίζει ότι ο Επστάιν στραγγαλίστηκε στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ βρισκόταν στη φυλακή της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Φρίμαν, ο οποίος ανέλυσε τον φάκελο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, τα ευρήματα δείχνουν σημάδια επίθεσης και στραγγαλισμού, αντί για αυτοκτονία.

Η επίσημη νεκροψία του 2019 είχε καταλήξει ότι τα τραύματα ήταν συμβατά με απαγχονισμό και δεν υπήρχαν ενδείξεις αμυντικών τραυμάτων, όπως αναμένονται σε περιπτώσεις ανθρωποκτονίας.

Ο Φρίμαν, που έχει εμπειρία ως πραγματογνώμονας σε υποθέσεις θανάτων υπό αστυνομική κράτηση και έχει συνεργαστεί με τις εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ, τόνισε ότι η ανάλυσή του βασίζεται σε έγγραφα και φωτογραφίες της ιατροδικαστικής έκθεσης που του παραχώρησε ο αδελφός του Επστάιν, Μαρκ.

Ο Μαρκ Επστάιν επιμένει ότι ο αδελφός του δολοφονήθηκε και ο Φρίμαν επιβεβαίωσε ότι η έρευνά του ήταν ανεξάρτητη και χωρίς οικονομικό όφελος.

Η ανάλυση του Φρίμαν αναδεικνύει εκτεταμένη αιμορραγία στον αριστερό ώμο και τραύματα στο πρόσωπο, στοιχεία που υποδηλώνουν επίθεση.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε σημάδια από νύχια πάνω από το σημάδι του βρόχου στον λαιμό, τα οποία, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ταιριάζουν με προσπάθεια απομάκρυνσης του βρόχου και στραγγαλισμό από πίσω.

Η υπόθεση ενισχύεται από το γεγονός ότι ο ίδιος βρόχος φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε και για την ανάρτηση της σορού στην κουκέτα.

Ο Φρίμαν κατέληξε ότι τα τραύματα και ο τρόπος που βρέθηκε η σορός δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, αφήνοντας ως μοναδική λογική εξήγηση τον θάνατο από ανθρωποκτονία.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία που διενήργησε τη νεκροψία το 2019 είχε ενημερώσει το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι τα τραύματα ήταν περισσότερο συμβατά με απαγχονισμό παρά με στραγγαλισμό, χωρίς να παρατηρούνται αμυντικά τραύματα. Επιπλέον, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ανέφεραν ότι προσπάθησαν ανάνηψη αμέσως μετά τον εντοπισμό της σορού.

Όσον αφορά τις θεωρίες συνωμοσίας, ο Φρίμαν δηλώνει ανοιχτός σε επιστημονική αντιπαράθεση, καλώντας όσους αμφισβητούν την ανάλυσή του να παρουσιάσουν αντίθετα στοιχεία. Τονίζει ότι η προσέγγισή του είναι ακαδημαϊκή και βασίζεται αποκλειστικά σε αποδεικτικά στοιχεία.

Το σημείωμα που φέρεται να άφησε ο Επστάιν πριν αυτοκτονήσει

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