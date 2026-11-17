Snapshot Η SpaceX δημοσίευσε βίντεο από την κάθοδο του Starship 42 κατά την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις στο Τέξας.

Η ανάκτηση του Starship μετά από τροχιακή πτήση αποτελεί ιστορική πρωτιά για την εταιρεία.

Το Starship εκτοξεύθηκε στις 13/11, ολοκληρώνοντας 14 περιφορές και θέτοντας σε τροχιά 26 δορυφόρους Starlink πριν την επιστροφή του.

Ο προωθητικός πύραυλος Super Heavy καταστράφηκε κατά την αποτυχημένη προσπάθεια ανάκτησής του πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού.

Η επιτυχής επιστροφή του Starship προωθεί το σχέδιο της SpaceX για πλήρως επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους, μειώνοντας το κόστος των διαστημικών αποστολών. Snapshot powered by AI

Εντυπωσιακές εικόνες από την ιστορική επιστροφή του Starship στη Γη έδωσε στη δημοσιότητα η SpaceX, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά πλάνα από κάμερα τοποθετημένη πάνω στο διαστημόπλοιο, την ώρα που πλησίαζε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα (16/11), καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της καθόδου του Starship 42, πριν οι γιγάντιοι μηχανικοί βραχίονες του πύργου εκτόξευσης το συγκρατήσουν στον αέρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (14/11), στο πλαίσιο της 15ης δοκιμαστικής πτήσης του Starship, και αποτέλεσε μια ιστορική πρωτιά για τη SpaceX. Μέχρι τότε, η εταιρεία είχε καταφέρει να ανακτήσει με τον ίδιο τρόπο τον προωθητικό πύραυλο Super Heavy, όχι όμως το ίδιο το διαστημόπλοιο έπειτα από πτήση σε τροχιά.

Στα πλάνα διακρίνεται η τελική προσέγγιση του σκάφους, καθώς μειώνει την ταχύτητά του με τη βοήθεια των κινητήρων και κατευθύνεται με ακρίβεια ανάμεσα στους δύο τεράστιους μεταλλικούς βραχίονες του πύργου, γνωστούς ως «chopsticks».

Το Starship είχε εκτοξευθεί την Παρασκευή (13/11), πραγματοποιώντας 14 περιφορές γύρω από τη Γη μέσα σε περίπου 22,5 ώρες. Κατά τη διάρκεια της αποστολής τέθηκαν σε τροχιά 26 δορυφόροι Starlink, πριν το διαστημόπλοιο ξεκινήσει την επιστροφή του.

Ένα ακόμη βήμα προς τους πλήρως επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους

Η επιτυχής ανάκτηση του Starship αποτελεί σημαντικό βήμα για το φιλόδοξο σχέδιο της SpaceX να χρησιμοποιεί επανειλημμένα τόσο το διαστημόπλοιο όσο και τον προωθητικό πύραυλο, περιορίζοντας το κόστος των διαστημικών αποστολών.

Η συγκεκριμένη δοκιμή, πάντως, δεν ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες. Ο Super Heavy, που ανέλαβε την αρχική φάση της εκτόξευσης, δεν επέστρεψε στον πύργο, καθώς η προγραμματισμένη ανάκτησή του ματαιώθηκε. Ο πύραυλος καταστράφηκε πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού.

Παρά την εξέλιξη αυτή, η επιστροφή του Starship δίνει στους μηχανικούς της εταιρείας τη δυνατότητα να εξετάσουν από κοντά την κατάσταση του σκάφους μετά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα τη θερμική προστασία του.

Το Starship προορίζεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις μελλοντικές αποστολές της SpaceX, αλλά και στα σχέδια της NASA για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη μέσω του προγράμματος Artemis.

Μετά την ιστορική ανάκτηση του διαστημοπλοίου, ο επόμενος στόχος είναι η επιστροφή και των δύο τμημάτων του συστήματος στην ίδια αποστολή, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά σε επόμενες εκτοξεύσεις.

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