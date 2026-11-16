Η Εθνική μας ομάδα μετά την βαριά και σοκαριστική ήττα με 7-0 από την Ολλανδία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και δεν κρατά η ίδια την τύχη στα χέρια της, αλλά η Γερμανία.

Η «Γαλανόλευκη» υποδέχεται στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό την Σερβία του Λούκα Γιόβιτς και χρειάζεται μόνο νίκη για να μείνει ζωντανή στο «κόλπο» της πρόκρισης στους «8» του Nations League.

Παράλληλα, την ίδια ώρα στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου η Γερμανία υποδέχεται την Ολλανδία που έχει εξασφαλίσει ήδη την πρωτιά στον όμιλο, με την Εθνική μας να ελπίζει σε απώλεια βαθμών της «Μάνσφαφτ» για να περάσει εκείνη στους προημιτελικούς.

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