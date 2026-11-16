Εθνική Ελλάδας: Διαθέσιμος ο Τζόλης για τη Σερβία, εκτός μάχης ο Ιωαννίδης

Snapshot Ο Χρήστος Τζόλης είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία μετά από καθαρή μαγνητική τομογραφία.

Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα αγωνιστεί λόγω μυϊκού προβλήματος που δεν ξεπέρασε.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης παραμένει εκτός αποστολής, μειώνοντας τις επιλογές του προπονητή.

Η Εθνική Ελλάδας στοχεύει στη νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League.

Η ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της στη League A του UEFA Nations League. Snapshot powered by AI

Με μία σημαντική επιστροφή, αλλά και μία απώλεια στην επίθεση, ολοκληρώνει η Εθνική Ελλάδας την προετοιμασία της για τη σημερινή (16/11, 21:45) αναμέτρηση με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την τελευταία αγωνιστική της League A του UEFA Nations League.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν ο Χρήστος Τζόλης και ο Φώτης Ιωαννίδης, μετά τις μυϊκές ενοχλήσεις που παρουσίασαν την Κυριακή (15/11), έφεραν διαφορετικά αποτελέσματα για τους δύο διεθνείς.

Στην περίπτωση του Τζόλη, η μαγνητική τομογραφία δεν έδειξε κάποιο πρόβλημα, με τον μεσοεπιθετικό της Άρσεναλ να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη για τον ομοσπονδιακό τεχνικό, ο οποίος μπορεί να υπολογίζει σε μία ακόμη σημαντική επιλογή για την επιθετική γραμμή.

Αντίθετα, ο Φώτης Ιωαννίδης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του επιθετικού της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να μένει εκτός πλάνων για την αναμέτρηση με τους Σέρβους.

Στις απουσίες προστίθεται και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος έχει ήδη τεθεί εκτός αποστολής, περιορίζοντας περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές του Γιοβάνοβιτς.

Η Εθνική υποδέχεται τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό με μοναδικό στόχο τη νίκη, προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της στη League A.

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