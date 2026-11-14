 Nations League - Εφιάλτης στο δρόμο με τις... τουλίπες: Ολλανδία-Ελλάδα 7-0

Τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στις πρώτες 4 αγωνιστικές της League Α του Nations League, διαδέχθηκε η συντριβή 7-0 από την Ολλανδία.

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 Nations League - Εφιάλτης στο δρόμο με τις... τουλίπες: Ολλανδία-Ελλάδα 7-0
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4'
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  • Η εθνική Ελλάδας υπέστη την ευρύτερη ήττα της μεταπολεμικής ιστορίας της, χάνοντας 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.
  • Ο Ράιντερς σημείωσε χατ τρικ, ενώ ο Γιούριεν Τίμπερ πέτυχε δύο γκολ, συμβάλλοντας στην καταστροφική ήττα της Ελλάδας.
  • Η ήττα αυτή αφήνει την Ελλάδα εκτός ελέγχου για την πρόκριση στους «8» του Nations League, με τον αποκλεισμό να είναι πιθανός αν η Γερμανία νικήσει την Ολλανδία.
  • Η ελληνική ομάδα εμφάνισε νωχελική απόδοση από την αρχή του αγώνα, με σημαντικά αμυντικά λάθη και κακή συνολική διάθεση.
  • Η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει τη Σερβία στον επόμενο αγώνα της, ωστόσο ακόμα και η νίκη ίσως να μην αρκεί για την πρόκριση λόγω της διαφοράς τερμάτων.
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Εφιαλτικές στιγμές έζησε η εθνική μας ομάδα στο Άμστερνταμ. Το αποτέλεσμα ήταν ό,τι χειρότερο όχι μόνο ως προς την έκταση του σκορ, αλλά κυρίως γιατί η Ελλάδα δεν κρατάει πλέον την τύχη στα δικά της χέρια.

Εάν τη Δευτέρα (16/11) η Γερμανία νικήσει την Ολλανδία, η εθνική μας αποκλείεται από τους «8» της διοργάνωσης, ανεξάρτητα από την έκβαση του αγώνα της με τη Σερβία στο «Πανθεσσαλικό». Χατ τρικ πέτυχε ο Ράιντερς (12΄,18΄,33΄), δύο γκολ πέτυχε ο Γιούριεν Τίμπερ (40΄, 59΄) και από ένα οι Σάμερβιλ (6΄), Μάλεν (62΄).

Πρόκειται για τη ευρύτερη ήττα στη μεταπολεμική ιστορία της εθνικής Ελλάδας, που είχε χάσει δύο φορές με 7-1, από τη Γαλλία το 1958 και τη Δανία το 1989. Η μεγαλύτερη συντριβή είναι το 11-1 από την Ουγγαρία το 1938, ενώ υπάρχει και το 8-1 από τη Ρουμανία το 1930.

Ο αποκλεισμός του Μπάμπη Κωστούλα από την 23αδα και οι ενοχλήσεις που ένιωσε ο Κουρμπέλης στο «ζέσταμα» (είχε δηλωθεί να ξεκινήσει), δημιούργησαν ένα κλίμα έντασης γύρω από την εθνική. Και οι παίκτες, όμως, μπήκαν στο ματς τόσο νωχελικά, όσο ποτέ άλλοτε στη θητεία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο. Δεν είναι μόνο το 3-0 στο 20λεπτο που αντικατοπτρίζει την εικόνα του ματς. Είναι η συνολική διάθεση των διεθνών που έμοιαζαν εκτός παιχνιδιού από το πρώτο σφύριγμα.

Μόλις στο 6΄ ο Μαυροπάνος έχασε τη μπάλα και στην προσπάθειά του να προλάβει τον Χάκπο, έβγαλε μόνο του τον Σάμερβιλ. Ο 25χρονος άσος της Αλ Χιλάλ δεν είχε κανένα πρόβλημα να ανοίξει το σκορ. Ακολούθησαν δύο γκολ του Τιτζάνι Ράιντερς, στο 12΄ από πάσα του Φέερμαν στην «πλάτη» των στόπερ και στο 18΄ από ασίστ του Μάλεν, ενώ οι Έλληνες διεθνείς μάρκαραν… με τα μάτια.

Στο 24΄ από λάθος των Ολλανδών, καθώς γλίστρησε ο γκολκίπερ Φερμπρούχεν, ο Ιωαννίδης μείωσε, αλλά η μπάλα είχε βρει (και) στο χέρι του, έτσι το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Στο 33΄ ο Ράιντερς ολοκλήρωσε το εκπληκτικό του χατ-τρικ, αυτή τη φορά με δημιουργό τον Ντούμφρις. Στο 40΄ ο άσος της Ρεάλ «διεμβόλισε» ξανά την ελληνική άμυνα από πλάγια και έβγαλε παράλληλα στον Τίμπερ που είχε προωθηθεί, για το 5-0. Ο εφιάλτης συνεχίστηκε και στο β΄ ημίχρονο. Στο 59΄ σε φάση-καρμπόν με το 5ο γκολ, ξανά ο Ντούμφρις έβγαλε την ασίστ και σε κενή εστία ο Τίμπερ σκόραρε και πάλι.

Τέσσερα από τα πρώτα έξι γκολ των «Οράνιε» σημειώθηκαν από τελικές προσπάθειες πάνω στη γραμμή του τέρματος του Τζολάκη. Τέσσερις φορές, μπήκαν με τη μπάλα στα δίχτυα. Επίσης, σε ένα άλλο πρωτοφανές στατιστικό, ο Ντούμφρις μέσα σε 22΄ λεπτά «τρύπησε» τέσσερις φορές την ελληνική άμυνα από δεξιά και έδωσε «έτοιμα γκολ». Η τέταρτη ήταν στο γκολ του Μάλεν στο 62΄, με το οποίο διαμορφώθηκε το 7-0.

Οι Ολλανδοί του Τσάβι αποδείχθηκαν πανέτοιμοι για την ελληνική πρόκληση. Ο αρχηγός Φρένκι Ντε Γιονγκ επέστρεψε και «κούμπωσε» το κέντρο στο ένα ημίχρονο που χρειάστηκε να παίξει, ενώ μπροστά οι Σάμερβιλ, Χάκπο, Μάλεν ήταν άπιαστοι, μαζί φυσικά με αυτό το «πολυεργαλείο», τον Τιτζάνι Ράιντερς. Γενικά η Ολλανδία έμοιαζε μία ταχύτητα πιο πάνω σε κάθε επαφή, σε κάθε διεκδίκηση, οι παίκτες της έμπαιναν πιο δυνατά στις φάσεις, ήθελαν τη νίκη και ήθελαν «μεγάλη» νίκη.

Για την Ελλάδα, στην εξίσωση μπαίνει πλέον η απόλυτη υποχρέωση της νίκης απέναντι στη Σερβία, τη Δευτέρα (16/11) στον Βόλο. Ακόμα κι αυτή, όμως, ίσως να μην αποδειχθεί αρκετή αφού εάν προκύψει τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία, η Ελλάδα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση λόγω της συντριβής στο Άμστερνταμ.

Διαιτητής: Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγία)

Κίτρινες: -

Οι συνθέσεις:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Τσάβι): Φερμπρούχεν, Ντούμφρις, Φαν Χέκε, Φέερμαν, Γιούριεν Τίμπερ (75΄ Μάατσεν), Φαν ντε Φεν, Ντε Γιονγκ (46΄ Κουπμάινερς), Ράιντερς (63΄ Ζέχιελ), Μάλεν, Χάκπο (63΄ Φαν Μπόμελ), Σάμερβιλ (75΄ Λανγκ)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβαν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Ρότα, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τριάντης (73΄ Κουτσουπιάς), Ανδρούτσος, Καρέτσας (64΄ Μασούρας), Τζόλης (73΄ Βαγιαννίδης), Ιωαννίδης (64΄ Δουβίκας), Παυλίδης (64΄ Μπακασέτας)

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