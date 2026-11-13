Ολλανδία – Ελλάδα: 7-0 Εφιάλτης δίχως τέλος για την Εθνική

Snapshot Η Εθνική Ελλάδας παίζει με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους οκτώ βαθμούς και διεκδικούν την πρώτη θέση του ομίλου.

Η Ελλάδα έχει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, με σημαντικές εκτός έδρας νίκες απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία.

Σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας, η Εθνική διατηρεί πλεονέκτημα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Υπάρχουν απουσίες και αμφιβολίες για την ενδεκάδα, ενώ πάνω από 3.000 Έλληνες φίλαθλοι αναμένεται να στηρίξουν την ομάδα στην έδρα της Ολλανδίας. Snapshot powered by AI

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετώπισε την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και γνώρισε βαριά ήττα με 7-0.

Η «γαλανόλευκη» παρέμεινε στους οκτώ βαθμούς και ισοβαθμεί με την Γερμανία, ενώ η Ολλανδία ανέβηκε μόνη στην κορυφή με 11 βαθμούς.

Η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών, πληρώνοντας τα σοβαρά αμυντικά της λάθη και αδυνατώντας να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσίασε απογοητευτική εικόνα, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στην πίεση των γηπεδούχων. Τα μεγάλα αμυντικά κενά και η αδυναμία περιορισμού των επιθετικών της Ολλανδίας είχαν ως αποτέλεσμα η «γαλανόλευκη» να δεχθεί πέντε γκολ μέσα στα πρώτα 45 λεπτά.Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του δέχεται πέντε τέρματα σε ένα ημίχρονο.

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