Nations League: Τα ρόστερ Ελλάδας και Ολλανδίας - Γιοβάνοβιτς: «Να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι»

Snapshot Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε την ανάγκη για αυτοσυγκέντρωση και αυτοπεποίθηση της ελληνικής ομάδας στον αγώνα με την Ολλανδία στο Nations League, παρά τις απουσίες στη μεσαία γραμμή λόγω τραυματισμού και τιμωρίας.

Η προσέγγιση της Εθνικής Ελλάδας θα είναι παρόμοια με το προηγούμενο ματς, με έμφαση στην προσαρμογή ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού και την ποιότητα του αντιπάλου.

Η Ολλανδία αναμένεται να διατηρήσει το στυλ παιχνιδιού κατοχής και συνδυασμών, βασισμένο στο ποδόσφαιρο που έχει θεμελιώσει ο Γιοχάν Κρόιφ.

Ο Γιοβάνοβιτς επισήμανε την περιορισμένη δεξαμενή παικτών της Ελλάδας και την ανάγκη ανάπτυξης για να ανταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, καθώς και τα προβλήματα που δημιούργησε το πρόγραμμα με τέσσερα παιχνίδια σε 11 ημέρες.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος ανέφερε πως η ομάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την Ολλανδία, με υποστήριξη από τους Έλληνες φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο. Snapshot powered by AI

Αυτοσυγκέντρωση και αυτοπεποίθηση είναι τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να έχουν οι διεθνείς μας, στον αυριανό (13/11, 21:45) αγώνα με την Ολλανδία, για το Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για όλα αυτά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», αναφέρθηκε στον τρόπο που θα προσεγγίσει το ματς, αλλά και στο πρόβλημα που αντιμετωπίσει η «γαλανόλευκη» στη μεσαία γραμμή καθώς ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν έχει προπονηθεί ακόμα με την ομάδα, ενώ ο Χρήστος Ζαφείρης είναι τιμωρημένος, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Αναλυτικά ο Γιοβάνοβιτς μίλησε: Για τις διαφορές σε σχέση με τη διακοπή του Σεπτεμβρίου: «Αυτό το χαρακτηριστικό των Εθνικών είναι ότι κάθε φορά είναι σαν να είναι το πρώτο παιχνίδι. Μετά τις δύο εβδομάδες με 4 παιχνίδια πέρασε ένας μήνας για να βρεθούμε ξανά, να ολοκληρώσουμε αυτό το μέρος του παιχνιδιού στο Nations League. Κάθε φορά είναι καινούριο ξεκίνημα. Το λέω προπονητικά, όσον αφορά τον χρόνο που έχω με τους παίκτες, έχω κάθε φορά την αίσθηση πως πρόκειται για κάτι καινούριο και είναι και λογικό. Δεν αλλάζουν πολλά, έχουμε μια ομάδα που απολαμβάνει αυτά τα παιχνίδια. Στα πρώτα 4 παιχνίδια ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί, μας έμειναν δύο δύσκολα παιχνίδια και θέλουμε να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για την κατάσταση του Κουρμπέλη: «Δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να προπονηθεί με την ομάδα, έχει κάνει λίγο ατομικό. Να δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθεί στην προπόνηση. Είναι σίγουρα ένα θέμα, σε συνδυασμό με τις κάρτες του Ζαφείρη είναι θέμα στη μεσαία γραμμή. Θα ζήσουμε με αυτό. Θα περιμένουμε την αντίδρασή του στην προπόνηση, για το πόσο και αν μπορούμε να υπολογίζουμε τον Δημήτρη».

Για τη διαφορά στην προσέγγιση σε σχέση με το ματς στην Τούμπα: «Θα είναι ίδια η προσέγγισή μας. Σε κάποια παιχνίδια ενδεχομένως το καταφέραμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό να έχουμε το παιχνίδι που θέλουμε εμείς. Σε άλλα η ποιότητα του αντιπάλου, η Ολλανδία και η Γερμανία είναι κορυφαίες ομάδες, σε αναγκάζει να είσαι πιο πίσω στο παιχνίδι. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πότε και γιατί βρισκόμαστε σε αυτόν τον ρόλο. Για να είμαστε απειλητικοί και να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα. Δεν έχει κάποια διαφορά η προετοιμασία μας για αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν παιχνίδια που εξαρτώνται από μας και υπάρχουν άλλα στα οποία η εξέλιξη εξαρτάται από τον αντίπαλο. Πρέπει να έχουμε αυτοσυγκέντρωση, συγκέντρωση για τους χρόνους που θα μας δοθούν για να κάνουμε αυτό που μπορούμε και εμείς».

Για το αν περιμένει κάτι άλλο από την Ολλανδία: «Όχι, θα επιμείνει στο στιλ παιχνιδιού που έχει. Ο προπονητής προέρχεται από ομάδες που βασίζονται στην κατοχή, και το ολλανδικό ποδόσφαιρο βασίζεται σε έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Να επιβάλλει τον ρυθμό και να έχει έλεγχο, την ικανότητα συνδυαστικού παιχνιδιού έξω από την περιοχή ανεξάρτητα από το πόσο χώρο έχουν στη διάθεσή τους. Μπορούν σε μικρό χώρο να δημιουργούν φάσεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Μας έχουν μείνει δύο σημαντικά παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς, την Ολλανδία και τη Γερμανία για την τελική έκβαση του γκρουπ. Αυξάνεται η πίεση αναφορικά με το αποτέλεσμα».

Για τα σχόλια του Τσάβι για την ελληνική ομάδα και τι να περιμένουμε: «Περιμένουμε σίγουρα καλό, ανταγωνιστικό παιχνίδι. Περιμένουμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για μια καλύτερη θέση στον όμιλο. Η αυτοθυσία και η αυταπάρνηση ήταν στον πιο υψηλό βαθμό, αλλά δεν φτάνει πάντα απέναντι σε τόσο καλές ομάδες. Πρέπει να μπορέσουμε να απειλήσουμε, να μην έχει τόσο μεγάλη άνεση όταν έχουν την μπάλα. Πρέπει να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι για να μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για τον Γιόχαν Κρόιφ: «Πιθανόν είναι ο πιο επιδραστικός άνθρωπος στο ποδόσφαιρο. Αν αναλογιστούμε πόσο μεγάλος παίκτης ήταν και μετά ως προπονητής πώς έβλεπε το ποδόσφαιρο: έχει δημιουργήσει ένα σκεπτικό και μια σχολή. Πόσες γενιές παικτών και προπονητών έχει εμπνεύσει. Σίγουρα ο Κρόιφ είναι στην κυριολεξία από τα ονόματα που έχουν αφήσει τεράστια σφραγίδα στο ποδόσφαιρο και μια μεγάλη παρακαταθήκη. Δεν ήταν μόνο ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών αλλά έπειτα με την ιδέα του και το όραμά του ενέπνευσε προπονητές και παίκτες και για αυτό μένει στην κορυφή των ανθρώπων που έχουν δώσει τόσα πολλά στο ποδόσφαιρο».

Για το γεγονός ότι η Εθνική έπαιξε πολύ καλά στην προηγούμενη διακοπή και για τις επιτυχημένες δοκιμές με δύο φορ και για τα δύο πρόσωπα στο προηγούμενο ματς: «Η δουλειά στην Εθνική είναι διαφορετική, πολύ διαφορετική, από ό,τι στις ομάδες. Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ενδιάμεσα. Ανάλογα με τη φόρμα ή τη διαθεσιμότητα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις για την ενδεκάδα. Δεν είναι εύκολο να ισορροπήσουμε τα πράγματα. Έχουμε κάποιες γραμμές που είναι πλήρεις, υπάρχουν θέματα σε άλλες γραμμές αλλά πάντα εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα και από τη φόρμα των παικτών. Είμαι χαρούμενος επειδή αυτό που κάναμε στα τελευταία 4 ματς ήταν αποτελεσματικό γιατί μπορούσαμε σε κάποια παιχνίδια που μας δόθηκε η ευκαιρία, και λόγω της ποιότητάς μας, να κάνουμε το παιχνίδι που μας χαρακτηρίζει. Σε άλλες στιγμές έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν είναι πάντα στοχευμένο το τι θα κάνω γιατί την επόμενη φορά θα είναι Μάρτιος. Δεν είμαστε χώρα με μεγάλη δεξαμενή παικτών.Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι στο πρώτο μέρος με την Ολλανδία, στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να επιβάλει πλήρως τον ρυθμό στο γήπεδο. Ήμασταν πολύ παθητικοί, μας ανάγκασαν να το κάνουμε. Υπήρχαν θέματα που δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε εύκολα. Η πίεση που δεχθήκαμε στο δεύτερο μέρος που φαινόταν ότι το 2-0 δεν ήταν αρκετό για να μας χαρίσει τη νίκη. Αλλά αυτό το περιμένουμε από ομάδες τέτοιου επιπέδου. Έχουν την ικανότητα και την ποιότητα να δημιουργούν πάρα πολύ στο γήπεδο».

Για τα τέσσερα παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα: «Πιστεύω αυτά τα 4 παιχνίδια που κάναμε ήταν λάθος. Θέλω να σας το αποδείξω. Οι παίκτες έρχονται στην Εθνική μετά από σειρά παιχνιδιών Κυριακή-Τετάρτη. Μετά συνεχίζουν με την Εθνική και μετά πάνε μια εβδομάδα στην ομάδα τους. Άρα ο αριθμός των παιχνιδιών ήταν τεράστιος, σε 11 μέρες 4 παιχνίδια. Και όταν είμαστε στο πρώτο γκρουπ, για τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκά χώρες δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, έχουν μεγάλη δεξαμενή, για εμάς ήταν. Είχαμε τραυματισμούς, ήταν δύσκολο και να ελέγξουμε τον ρυθμό των παιχνιδιών και αυτή η διαδικασία θα κατάλαβαν και στην UEFA πως δεν εξυπηρέτησε κανέναν. 4 παιχνίδια σε 11 μέρες με παίκτες με πολύ μεγάλο αριθμό παιχνιδιών δεν ωφελεί σε κάτι. Πρέπει και οι Εθνικές να έχουν χρόνο για προετοιμασία. Έχουμε μεγάλες ευθύνες και μηδαμινό χρόνο να δουλέψουμε με τους παίκτες».

Για το γεγονός πως έχει μεγάλη ποιότητα στο ρόστερ του:«Δεν έχουμε μεγάλη δεξαμενή παικτών. Πρέπει να με πιστέψετε. Θα ήθελα να έχουμε και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να έχουμε. Έχουμε ταλαντούχα ομάδα, φαίνεται, δεν είναι μυστικό. Έχουμε παιδιά με ταλέντο και παιδιά έμπειρα με πολλά χρόνια στην Εθνική. Έχουμε διάθεση να παίξουν για την Εθνική. Αν συνεχίσουμε να είμαστε στο πρώτο γκρουπ, αν ο στόχος μας είναι να πάμε στις μεγάλες διοργανώσεις, θα πρέπει η Ελλάδα να έχει πολύ μεγάλη δεξαμενή παικτών, σε σχέση με όση είναι σήμερα. Δεν είμαι ειδικός για το πώς θα γίνει, απλά διαπιστώνω κάτι που είμαι στο κατάλληλο σημείο για να το κάνω».

Τους παίκτες της εθνικής εκπροσώπησε ο Ντίνος Μαυροπάνος ο οποίος δήλωσε: «Ξέρουμε ότι η Ολλανδία έχει αρκετή ποιότητα, παίκτες υψηλού επιπέδου. Τους αντιμετωπίσαμε καλλα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δείξαμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιους αντιπάλους. Στο δεύτερο έγιναν και εκείνοι επιθετικοί. Περιμένουμε την ίδια επιθετικότητα από τους Ολλανδούς, τους αρέσει να έχουν την μπάλα και να ψάχνουν τα κενά του αντιπάλου. Είναι μεγάλη μας χαρά που θα βρίσκονται 3.000 Έλληνες στην κερκίδα. Στη Γερμανία οι φίλαθλοι ήταν εξαιρετικοί και μας έδωσαν μεγάλη δύναμη. Είναι χαρά μας να έχουμε το φίλαθλο κοινό να μας υποστηρίζει και θα μας δώσει δύναμη. Σίγουρα, εμείς προσπαθούμε σε κάθε ματς να δώσουμε ό,τι πιο δυνατό έχουμε, για τους φιλάθλους μας, εκπροσωπούμε μια χώρα και θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο και για αυτούς. Η υποστήριξη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μας κάνει όλους πιο δυνατούς».

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Οδυσσέας Βλαχοδήμος 26/04/1994 53 0 Σεβίλη

Κωνσταντίνος Τζολάκης 08/11/2002 13 0 Χαλ

Χρήστος Μανδάς 17/09/2001 3 0 Λάτσιο

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Τριαντάφυλλος Τσαπράς 22/10/2001 0 0 Παναθηναϊκός

Κώστας Τσιμίκας 12/05/1996 55 2 Λίβερπουλ

Κωνσταντίνος Μαυροπάνος 11/12/1997 46 2 Γουέστ Χαμ

Παντελής Χατζηδιάκος 18/01/1997 41 0 ΠΑΟΚ

Δημήτρης Γιαννούλης 17/10/1995 34 0 ΠΑΟΚ

Λάζαρος Ρότα 23/08/1997 29 0 ΑΕΚ

Παναγιώτης Ρέτσος 09/08/1998 27 0 Ολυμπιακός

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης 28/11/2003 23 0 Ρόμα

Μανώλης Σάλιακας 12/09/1996 7 0 Ολυμπιακός

Γιώργος Βαγιαννίδης 12/09/2001 15 0 Σπόρτινγκ

ΜΕΣΟΙ

Τάσος Μπακασέτας 28/06/1993 82 19 ΑΠΟΕΛ

Δημήτρης Κουρμπέλης 02/11/1993 58 4 Αστέρας Τρίπολης

Χρήστος Ζαφείρης 23/02/2003 21 0 ΠΑΟΚ

Θανάσης Ανδρούτσος 06/05/1997 15 1 ΟΦΗ

Κωνσταντίνος Καρέτσας 19/11/2007 14 3 Ντόρτμουντ

Νεκτάριος Τριαντής 01/05/2003 5 0 Μινεσότα Γιουνάιτεντ

Ηλίας Κουτσουπιάς 10/05/2001 0 0 Άντερλεχτ

Γιώργος Μασούρας 01/01/1994 63 12 Νεόμ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Βαγγέλης Παυλίδης 21/11/1998 61 10 Μπενφίκα

Χρήστος Τζόλης 30/01/2002 37 10 Άρσεναλ

Φώτης Ιωαννίδης 10/01/2000 25 7 Σπόρτινγκ Λισ.

Τάσος Δουβίκας 02/08/1999 24 3 Κόμο

Χαράλαμπος Κωστούλας 30/05/2007 6 0 Μπράιτον

Άνδρέας Τέτεϊ 25/05/2001 9 0 Παναθηναϊκός

Αλέξανδρος Κυζιρίδης 16/09/2000 2 0 Τσορούμ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Μπαρτ Φερμπρούχεν 18/08/2002 37 0 Μπράιτον

Μαρκ Φλέκεν 13/06/1993 12 0 Λεβερκούζεν

Ρόμπιν Ρουφς 17/01/2003 1 0 Σάντερλαντ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Ντένζελ Ντούμφρις 18/04/1996 80 11 Ρεάλ Μαδρίτης

Μίκι φαν ντε Φεν 19/04/2001 28 1 Τότεναμ

Γιούριεν Τίμπερ 17/06/2001 26 0 Άρσεναλ

Λουτσάρελ Χεερτράουντα 18/07/2000 21 0 PSV Αϊντχόφεν

Γιαν Πολ φαν Χέκε 08/06/2000 18 1 Τότεναμ

Ίαν Μάατσεν 10/03/2002 1 1 Άστον Βίλα

Σεπ φαν ντεν Μπεργκ 20/12/2001 0 0 Μπρέντφορντ

ΜΕΣΟΙ

Φρένκι ντε Γιονγκ 12/05/1997 70 2 Μπαρτσελόνα

Τιγιάνι Ρέιντερς 29/07/1998 39 8 Αλ Καντσία

Τέουν Κουπμάινερς 28/02/1998 33 4 Γιουβέντους

Τζόι Φέιρμαν 19/11/1998 20 1 Ντόρτμουντ

Κουίντεν Τίμπερ 17/06/2001 17 1 Κρίσταλ Πάλας

Τζάστιν Κλάιφερτ 05/05/1999 14 0 Μπόρνμουθ

Χους Τιλ 22/12/1997 11 1 PSV Αϊντχόφεν

Γκίβαϊ Ζεχιέλ 01/07/2004 2 0 Φέγενορντ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Κόντι Χάκπο 07/05/1999 56 25 Λίβερπουλ

Ντόνιελ Μάλεν 19/01/1999 56 13 Ρόμα

Νόα Λανγκ 17/06/1999 19 3 Νάπολι

Κρισένσιο Σάμερβιλ 30/10/2001 10 2 Αλ Χιλάλ

Μεξ Μεερντινκ 24/07/2003 4 2 Άλκμααρ

Ρούμπεν φαν Μπόμελ 03/08/2004 4 0 PSV Αϊντχόφεν

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