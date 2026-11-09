Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

Η Εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αήττητη στο Nations League και θέλει να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση 

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League
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Έπειτα από ένα επεισοδιακό φινάλε στις αναμετρήσεις των συλλόγων για τη Super League, με τον Παναθηναϊκό να κάνει την «τέλεια απόδραση» από το «Καυτανζόγλειο» με 2-1 και γκολ του Καλάμπρια στις καθυστερήσεις με πέναλτι, αλλά και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να μένουν ισόπαλοι στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, ήρθε η ώρα για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας.

Η Εθνική στην τελευταία διακοπή για το 2026 καλείται να δώσει δύο ιδιαίτερα κρίσιμους αγώνες για το φινάλε των υποχρεώσεων της στη League Phase του Nations League. Αρχικά, αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:45), ενώ την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τη Σερβία το βράδυ της Δευτέρας (16/11, 21:45).

Τι διακυβεύεται τις τελευταίες δυο αγωνιστικές

Η Ελλάδα παραμένει πρώτη και αήττητη, δύο στροφές πριν το φινάλε του Β΄ ομίλου της League A στο Nations League. «Συγκατοικεί» με την Ολλανδία στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς, σε ένα ματς που θα κρίνει κατά πολύ τις πιθανότητες πρόκρισης της Εθνικής μας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με νίκη της απέναντι στην Ολλανδία θα «κλειδώσει» την παρουσία της στους «8» του Nations League, αφού οι δύο πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου προκρίνονται στην νοκ άουτ φάση.

Η «Γαλανόλευκη» έχει κάνει το απόλυτο στις εκτός έδρας αναμετρήσεις της, αφού «άλωσε» τη Σερβία με επική ανατροπή και γκολ του Δουβικά στις καθυστερήσεις για το τελικό 1-2, ενώ στη συνέχεια σόκαρε και τη Γερμάνια φεύγοντας με το 0-1 με το «χρυσό» γκολ του Κουρμπέλη.

Στα δύο εντός έδρας στο γήπεδο της Τούμπας, η Εθνική στάθηκε στο ύψος της και έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της από την Ολλανδία την οποία νικούσε με 2-0, προτού ισοφαριστεί στις καθυστερήσεις, ενώ έφερε 0-0 με τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

Πλέον παλεύει για μια θέση στους «8» του Nations League, κάτι που πιθανότατα θα επιτύχει με μια νίκη στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις. Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά στη συχνότητα του ALPHA αλλά και στο NovaSports Start

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