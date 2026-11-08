Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: «Απέδρασε» από το Καυτανζόγλειο με λυτρωτή Καλάμπρια στις καθυστερήσεις

O Παναθηναϊκός πήρε μια αγχωτική νίκη στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Νταβίντε Καλάμπρια να ευστοχεί σε πέναλτι και να δίνει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του

Newsroom

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: «Απέδρασε» από το Καυτανζόγλειο με λυτρωτή Καλάμπρια στις καθυστερήσεις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματικό ντέρμπι στο «Καυτανζόγλειο», σε ένα ματς με σασπένς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και τον Παναθηναϊκό να παίρνει σπουδαία νίκη στην έδρα του Ηρακλή με 2-1, με γκολ-πέναλτι του Καλάμπρια στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ολοκληρώνοντας μια σπουδαία ανατροπή, απ’ αυτές που δίνουν τίτλους.

Ο «γηραιός» ήταν εξαιρετικά διαβασμένος και τακτικά άψογος. Ανάγκασε τον Παναθηναϊκό στο χειρότερο ημίχρονό του στο πρωτάθλημα. Στο πρώτο μέρος οι «πράσινοι» έπαιζαν χωρίς ένταση και ο Μάρκες από στατική φάση, έδωσε προβάδισμα στον «γηραιό».

Οι «πράσινοι» βρήκαν εντάσεις μέσω αλλαγών στο δεύτερο μέρος. Ισοφάρισαν σχετικά γρήγορα με τον Ντέσερς, με το ματς να ισορροπεί από εκεί και πέρα. Σκληρό παιχνίδι, με την μπάλα πάνω-κάτω και αγωνία στο κατακόρυφο. Ένα χέρι στις καθυστερήσεις μετά από γύρισμα του Κυριακόπουλου (πέρασε ως αλλαγή και έκανε ασίστ, ενώ κέρδισε και το πέναλτι) έφερε το πέναλτι με το οποίο ο Καλάμπρια ολοκλήρωσε την ανατροπή και έδωσε τρεις πολύτιμους βαθμούς στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός πάει στη διακοπή μόνος πρώτος με 27 βαθμούς (9 νίκες σε 10 ματς) και ο Ηρακλής μένει με την πικρή γεύση της καλής εμφάνισης και της ήττας στο τέλος.

Προηγήθηκε και τον «βραχυκύκλωσε»

Η αναμέτρηση άρχισε με τους «πράσινους» να δοκιμάζουν να απειλήσουν στο 3’, με ωραία κάθετη του Τετέι στον Ντέσερς, με τον Νιγηριανό από πλάγια θέση να πλασάρει άουτ.

Ο Ντέσερς δέχτηκε το ωραίο γύρισμα του Ταμπόρδα στο 11’, όμως πιέστηκε από τον Βούρο και το πλασέ του δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε για να μετατραπεί σε τελική.

Ο Ηρακλής από μια στατική φάση ήταν αυτός που κατάφερε να προηγηθεί. Με φάουλ από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι, ο Βούρος έκανε το γύρισμα και ο Μάρκες προ κενής εστίας απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Οι γηπεδούχοι με το προβάδισμα υπέρ τους έκλεισαν χώρους και έβγαλαν ένταση στο παιχνίδι τους. Ο Παναθηναϊκός με σέντρες προσπαθούσε να διασπάσει την άμυνα, χωρίς αποτέλεσμα. Στο 37’ ο Αντίνο από αριστερά έκανε το γύρισμα και ο Ταμπόρδα με κεφαλιά δεν μπόρεσε να απειλήσει.

Η σημαντικότερη φάση του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος, ήρθε στο 45+2’. Ο Τετέι πήγε να πάρει την κεφαλιά στην έξοδο του Αθανασιάδη, ο Ταμπόρδα έγινε κάτοχος και σχεδόν προ κενής εστίας σούταρε βιαστικά άουτ.

Βρήκε σκληράδα και έκανε σπουδαία ανατροπή

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Νίστρουπ να κάνει φουλ επιθετικό το σχήμα της ομάδας του, με τον Λιβάι Γκαρσία δεξιά, τον Ταμπόρδα στον άξονα πλάι στον Λούζα και τους Τετέι-Ντέσερς μπροστά.

Μετά από ωραία ανάπτυξη στο 48’ ο Λιβάι Γκαρσία γύρισε στον Λούζα ο οποίος σούταρε εκτός περιοχής, με τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Στην επόμενη φάση ο Ηρακλής στην κόντρα έγινε απειλητικός, με τον Μάρκες να γλιστρά όταν ήταν έτοιμος να τελειώσει τη φάση απ’ το ύψος της μικρής περιοχής.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει το ματς στο 56’. Ο Κυριακόπουλος έκανε ωραίο γύρισμα, η μπάλα πέρασε απ’ τους αμυντικούς του Ηρακλή, ο Ντέσερς έγινε κάτοχος απέναντι στον Αθανασιάδη, «τσίμπησε» την μπάλα και τον πέρασε, φτάνοντας στο 1-1!

Δύο σουτ του Σαντέ Σίλβα δεν έφεραν αποτέλεσμα και στην επόμενη φάση ο Πίνια έδιωξε στο ύψος της μικρής περιοχής, σε μια φάση σύγχυσης που μπορούσε να φέρει κίνδυνο για τους γηπεδούχους.

Η αναμέτρηση έγινε σκληρή και μακριά από το καλό θέαμα. Κάτι που βόλευε τον Ηρακλή. Είναι χαρακτηριστικό πως η επόμενη καλή στιγμή ήρθε στο 88’, με τον Κοντούρη να παίρνει την μπάλα και να σουτάρει εκτός περιοχής, χωρίς να βρίσκει στόχο.

Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων όμως, έγινε μια σέντρα από δεξιά, ο Κυριακόπουλος δοκίμασε να κάνει το γύρισμα και ο Ζούλεβιτς βρήκε την μπάλα με το απλωμένο χέρι. Ο Τζήλος από το VAR ειδοποίησε τον Ευαγγέλου και μετά από έλεγχο της φάσης, υποδείχθηκε πέναλτι. Ο Καλάμπρια στο 90+4’ ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 2-1 για τους «πράσινους»!

Μέχρι το τριπλό σφύριγμα δεν άλλαξε κάτι και οι «πράσινοι» πανηγύρισαν σπουδαία νίκη στο «Καυτανζόγλειο».

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 27’ Σουρλής, 77’ Ρος, 90’+1’ Μπαρθένας, 90+5 Τσάκλα - 16’ Καλάμπρια, 25’ Καμαρά, 61’ Αντίνο, 79’ Κοντούρης, 87’ Ντε Φράι

Αποβολές: -

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Πίνα, Ρος, Βούρος, Σουρλής (59’ Χρόμαντα), Κράιντς, Σόρια (59’ Τσάκλα), Νανού, Σίλβα, Λόπεθ (84’ Νίζε), Μάρκες (84’ Ζούλεβιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λουζά, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο (76’ Τσάπρας), Τεττέη (76’ Κοντούρης), Ντέσερς (84’ Ραστόντερ).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:59ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Τερμάτισε ξυπόλητος με αρχαιοελληνική ενδυμασία ο τελευταίος δρομέας

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί έχει τόσο κρύο τον χειμώνα ενώ το κλίμα θερμαίνεται; Η εξήγηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου

19:51LIFESTYLE

Αλέκος Αλεξανδράκης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Finos Film για τα 21 χρόνια από τον θάνατό του

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: «Απέδρασε» από το Καυτανζόγλειο με λυτρωτή Καλάμπρια στις καθυστερήσεις

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τις εκρήξεις στο Ιράν - Τι αναφέρουν οι Αρχές, «δεν ήταν Αμερικάνοι»

19:39ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Δρομέας δέχτηκε πρόταση γάμου μόλις έφτασε στον τερματισμό

19:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ρέθυμνο: Με μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε η 160η επέτειος του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία» των ΗΠΑ η νίκη των Δημοκρατικών

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Βάργκα και Γιόβιτς «υπέγραψαν» την αγχωτική ανατροπή!

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Eurogroup και τις εργασίες του ECOFIN

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Καλαμάτα 1-1: Δίκαιη μοιρασιά στην Τρίπολη

19:00ΥΓΕΙΑ

Τι μπορεί να κάνει μια μπανάνα στη χοληδόχο κύστη; Τι να φάτε αν έχετε πέτρες στη χολή

18:59ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, η απελευθέρωση της Μυτιλήνης το 1912

18:52ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο με 4 UAV

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕΔΕ: Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ Δούκα - Κυρίζογλου για το ετήσιο συνέδριο, «Δεν θα τον ακολουθήσουμε στο θεσμικό του κατήφορο»

18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινά το νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 30 ετών με τη δημιουργία 27.494 θέσεων

18:21ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο»: Δέσμευση Άιζενκοτ για κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης

18:19LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η εγκυμοσύνη στον 8ο μήνα, το Q&A στο Instagram και η πρώτη γνωριμία με τον Φάνη Μπότση

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Κατέρρευσαν καθίσματα εξέδρας με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ στο ντέρμπι με την Τρόμσο - Ένα άτομο στο νοσοκομείο

18:00ΥΓΕΙΑ

ΔΕΠΥ: Τα 4 «αόρατα» σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να πάσχετε, αλλά δεν το γνωρίζετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

09:00ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Αλλάζει το σκηνικό - Επιδείνωση από σήμερα - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

19:39ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Δρομέας δέχτηκε πρόταση γάμου μόλις έφτασε στον τερματισμό

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Καλό ταξίδι καπετάνιε» - Θλίψη για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο - Ήταν στη Σχολή Πλοιάρχων

18:00ΥΓΕΙΑ

ΔΕΠΥ: Τα 4 «αόρατα» σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να πάσχετε, αλλά δεν το γνωρίζετε

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 24χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία - Ξεκλήρισε τους γονείς και την αδερφή του ενώ κοιμόντουσαν

17:09ΕΛΛΑΔΑ

43oς Αυθεντικός Μαραθώνιος: Σούπερμαν, μηνύματα αλληλεγγύης και το πανό του Λαμπράκη - Οι δρομείς που ξεχώρισαν

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: Από την Ούρσουλα Άντρες και τα σαλόνια της Αθήνας στους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης - Η διπολική διαταραχή και οι απόπειρες αυτοκτονίας

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου

15:56ΕΘΝΙΚΑ

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο: 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από σφοδρή σύγκρουση αμαξοστοιχιών

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕΔΕ: Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ Δούκα - Κυρίζογλου για το ετήσιο συνέδριο, «Δεν θα τον ακολουθήσουμε στο θεσμικό του κατήφορο»

16:23ΕΛΛΑΔΑ

«Το πιο σκοτεινό σημείο εμφανίζεται όταν η γνώση αντιμετωπίζεται ως ατομικό τρόπαιο ή ως μέσο εξουσίας»

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι με τα παιδιά τους πήραν τη θέση των επισήμων στην παρέλαση για τα 114 χρόνια απελευθέρωσης

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών

16:28LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το αποκαλυπτικό Gucci φόρεμα που επέλεξε για το LACMA Art + Film Gala

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Η στιγμή που ήρωας-αστυνομικός ακινητοποιεί τον 24χρονο δράστη της επίθεσης με τους εννιά νεκρούς πριν καταρρεύσει - Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Κατέρρευσαν καθίσματα εξέδρας με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ στο ντέρμπι με την Τρόμσο - Ένα άτομο στο νοσοκομείο

13:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα τραύματα των προγόνων μας αφήνουν «ίχνη» μέσα μας! Η επαναστατική έρευνα του Νίκου Δασκαλάκη, τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ