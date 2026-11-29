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Τμήμα οικείας κατέρρευσε στο Κορωπί κι αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν κατοικήσιμο, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε κάποιο άτομο μέσα την ώρα του συμβάντος.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, καθώς και ομάδα της ΕΜΑΚ για να ελέγξουν το κτήριο, βάσει πρωτοκόλλου, ενώ στο σημείο γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κύπρου από το ύψος της οδού Γ. Πρίφτη.

Οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα συνεχίζονται.