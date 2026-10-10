Nations League: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό λόγω αποχώρησης από την εθνική

Snapshot Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας.

Η αποχώρηση του Ρονάλντο προκλήθηκε από σύγκρουση με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Ρονάλντο, 41 ετών, τιμωρήθηκε με μη αυτόματη προληπτική αποβολή κατά την εξέταση της υπόθεσης.

Οι συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να διερευνώνται και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τελικές κυρώσεις.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας επιδιώκει να αξιολογήσει τις πιθανές συνέπειες των γεγονότων που συνέβησαν. Snapshot powered by AI

Δέκα ημέρες μετά την ξαφνική αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει τις πρώτες συνέπειες του ξεσπάσματός του.

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει κινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον του.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή.

Αυτό το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αναλάβει δράση μετά την ξαφνική αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στις 7 Οκτωβρίου, έπειτα από σύγκρουση με τον προπονητή της εθνικής του ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς . Στα 41 του χρόνια, ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας αντιμετωπίζει πλέον την απειλή τιμωρίας, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η Ομοσπονδία θέλει να ρίξει φως στο περιστατικό

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την A Bola, το Πειθαρχικό Συμβούλιο διευκρίνισε ότι στις 9 Οκτωβρίου κινήθηκαν διαδικασίες για να «αξιολογηθούν οι πιθανές πειθαρχικές συνέπειες των γεγονότων που αναφέρθηκαν δύο ημέρες νωρίτερα» . Επιβλήθηκε επίσης «μη αυτόματη προληπτική αποβολή» στον επιθετικό, ο οποίος ήδη «υπόκειτο σε αυτόματη αποβολή μέχρι την έναρξη αυτής της διαδικασίας».

Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τελικές κυρώσεις.

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