Nations League: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό λόγω αποχώρησης από την εθνική
Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει κινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον του.
Snapshot
- Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας.
- Η αποχώρηση του Ρονάλντο προκλήθηκε από σύγκρουση με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς στις 7 Οκτωβρίου.
- Ο Ρονάλντο, 41 ετών, τιμωρήθηκε με μη αυτόματη προληπτική αποβολή κατά την εξέταση της υπόθεσης.
- Οι συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να διερευνώνται και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τελικές κυρώσεις.
- Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας επιδιώκει να αξιολογήσει τις πιθανές συνέπειες των γεγονότων που συνέβησαν.
Δέκα ημέρες μετά την ξαφνική αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει τις πρώτες συνέπειες του ξεσπάσματός του.
Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει κινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον του.
Η υπόθεση πήρε νέα τροπή.
Αυτό το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αναλάβει δράση μετά την ξαφνική αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στις 7 Οκτωβρίου, έπειτα από σύγκρουση με τον προπονητή της εθνικής του ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς . Στα 41 του χρόνια, ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας αντιμετωπίζει πλέον την απειλή τιμωρίας, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να διερευνώνται.
Η Ομοσπονδία θέλει να ρίξει φως στο περιστατικό
Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την A Bola, το Πειθαρχικό Συμβούλιο διευκρίνισε ότι στις 9 Οκτωβρίου κινήθηκαν διαδικασίες για να «αξιολογηθούν οι πιθανές πειθαρχικές συνέπειες των γεγονότων που αναφέρθηκαν δύο ημέρες νωρίτερα» . Επιβλήθηκε επίσης «μη αυτόματη προληπτική αποβολή» στον επιθετικό, ο οποίος ήδη «υπόκειτο σε αυτόματη αποβολή μέχρι την έναρξη αυτής της διαδικασίας».
Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τελικές κυρώσεις.