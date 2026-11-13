UEFA Nations League: Ολλανδία–Ελλάδα με φόντο την επιστροφή στην ελίτ - Η ώρα και το κανάλι

Snapshot Η εθνική ομάδα της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρέπει να επιδιώξει τη νίκη και όχι να παίξει παθητικά για να εξασφαλίσει προβάδισμα πρόκρισης.

Η πρόκριση στα προημιτελικά δίνει πιθανότητες 19,6% να αντιμετωπίσει η Ελλάδα την Πορτογαλία, ενώ ακολουθούν η Ισπανία με 18,3% και η Γαλλία με 18,2%.

Η Ελλάδα θυμάται τις αναμετρήσεις με Πορτογαλία, Γαλλία και Ισπανία πριν 22 χρόνια, όταν κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004. Snapshot powered by AI

Έτοιμη να γράψει μια ακόμα λαμπρή σελίδα στην Ιστορία της είναι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία αντιμετωπίζει στο Άμστερνταμ την Ολλανδία (21:45, Alpha, Novasports Start) και θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα, για να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Ως είθισται να λέγεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να μην ρίξει την καρδάρα με το γάλα, και να μην πάνε στράφι οι εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι στους Γερμανούς, τους Ολλανδούς και τους Σέρβους στα προηγούμενα ματς του Α' Ομίλου, και να επιστρέψει για τα καλά στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σχεδόν 20 χρόνια μετά το έπος της Πορτογαλίας.

Κόντρα στους «οράνιε» η «γαλανόλευκη» οφείλει να παίξει για τη νίκη κι όχι να αρκεστεί σε παθητικό ρόλο, για να φύγει από το Άμστερνταμ με το αποτέλεσμα που κατά 99% θα τη στείλει στους «8» της διοργάνωσης.

Οι πιθανοί αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά

Με τις πιθανότητες πρόκρισης στα προημιτελικά να είναι πολλές, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έβγαλε τα στατιστικά για τους αντιπάλους της Εθνικής σε περίπτωση πρόκρισης στην επόμενη φάση του Nations League. Για την ακρίβεια δίνει 19,6% πιθανότητες η Ελλάδα να αγωνιστεί κόντρα στην Πορτογαλία, το οποίο παρουσιάζει ως το πιο πιθανό σενάριο, ενώ με 18,3% και 18,2% ακολουθούν η Ισπανία και η Γαλλία, αντίπαλοι που φέρνουν θύμησες του 2004 και της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Πριν 22 χρόνια η Εθνική είχε αντιμετωπίσει δις την Πορτογαλία, στην πρεμιέρα του ομίλου και στον μεγάλο τελικό όπου είχε επικρατήσει με 1-0 (με κεφαλιά του Χαριστέα), τη Γαλλία στα προημιτελικά (νίκη με 1-0 χάρη στο τέρμα ξανά με κεφαλιά του Χαριστέα) και την Ισπανία στο δεύτερο παιχνίδι του ομίλου της, αγώνας που ολοκληρώθηκε ισόπαλος 1-1, χάρη σε τέρμα και πάλι του Χαριστέα.

Ο Κουρμπέλης και οι υπόλοιποι

Οι περισσότερες θέσεις στο αρχικό σχήμα της Εθνικής Ελλάδας είναι «κλειδωμένες», ωστόσο το μεγάλο δίλλημα είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έχει τις λιγότερες λύσεις.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ταλαιπωρείται από διάστρεμμα που υπέστη στο παιχνίδι του Asteras AKTOR με την Καλαμάτα, ακολούθησε και χθες ατομικό πρόγραμμα, έχοντας πάντως βγει στο γήπεδο και χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις.

Βρίσκεται στην αποστολή, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι είναι σε θέση να ξεκινήσει βασικός. Υπάρχει αισιοδοξία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Με δεδομένη την απουσία του τιμωρημένου Ζαφείρη, αν ο Κουρμπέλης δεν είναι έτοιμος, τότε οι βασικές εναλλακτικές για τον άξονα είναι ο Νεκτάριος Τριάντης και ο Ηλίας Κουτσουπιάς, με τον πρώτο να συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες για το αρχικό σχήμα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να αποφασίσει και για το δεξί άκρο της άμυνας, όπου Λάζαρος Ρότα και Γιώργος Βαγιαννίδης διεκδικούν τη θέση, καθώς ο Μανώλης Σάλιακας δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας.