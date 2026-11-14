Σκληρά σχόλια από τα διεθνή ΜΜΕ για τη συντριβή της Εθνικής Ελλάδας με 7-0: «Ταπείνωση και ντροπή»

Από την «ταπείνωση» και την «ντροπή» μέχρι την αποθέωση των «οράνιε» και του Τσάβι, ο διεθνής Τύπος αποτύπωσε με σκληρές εκφράσεις τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων

Μίλτος Τσεκούρας

Σκληρά σχόλια από τα διεθνή ΜΜΕ για τη συντριβή της Εθνικής Ελλάδας με 7-0: «Ταπείνωση και ντροπή»
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  • Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 7-0 από την Ολλανδία, προκαλώντας έντονα αρνητικά σχόλια από τον ευρωπαϊκό Τύπο.
  • Τα μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν την ήττα ως «ταπείνωση» και «ντροπή», επισημαίνοντας την αμυντική κατάρρευση της ελληνικής ομάδας.
  • Η Ολλανδία αποθεώθηκε για την κυριαρχία της και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.
  • Ξεχώρισαν οι επιδόσεις των παικτών της Ολλανδίας, όπως ο Ρέιντερς που πέτυχε χατ-τρικ και οι ασίστ του Ντάμφρις.
  • Η ήττα εγείρει αμφιβολίες για την αντίδραση της ελληνικής ομάδας ενόψει του επόμενου αγώνα με τη Σερβία.
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Η συντριβή της Εθνικής Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ δεν πέρασε απαρατήρητη από τα μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αφιέρωσαν εκτενή δημοσιεύματα στην αναμέτρηση, με ιδιαίτερα αιχμηρά σχόλια για την εικόνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Από την «ταπείνωση» και την «ντροπή» μέχρι την αποθέωση των «οράνιε» και του Τσάβι, ο διεθνής Τύπος αποτύπωσε με σκληρές εκφράσεις τη διαφορά δυναμικότητας που παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και την αδυναμία της ελληνικής ομάδας να αντιδράσει μετά τα τρία γκολ που δέχθηκε στο πρώτο 20λεπτο.

Το γαλλικό Eurosport επέλεξε τη λέξη «ταπείνωση», εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για την αντίδραση των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης με τη Σερβία, μόλις 72 ώρες μετά τη συντριβή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το FootMercato χαρακτήρισε ταπεινωτικό το 7-0, συνδέοντας τη νίκη της Ολλανδίας με την εξασφάλιση της πρόκρισής της στην τελική φάση των οκτώ ομάδων του Nations League.

Στην Ολλανδία, η De Telegraaf αποθέωσε την εθνική ομάδα, τονίζοντας πως δεν άφησε τίποτα όρθιο απέναντι στην Ελλάδα και ουσιαστικά εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά.

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Η βελγική HLN, από την πλευρά της, ήταν ακόμη πιο αιχμηρή: «Αν δεν ήξερες ότι στο γήπεδο βρίσκονταν έντεκα Έλληνες, θα νόμιζες ότι στο Άμστερνταμ είχε ταξιδέψει το Σαν Μαρίνο».

Στην Ιταλία, η Gazzetta dello Sport έγραψε «Η Ολλανδία καλπάζει! Επτά γκολ απέναντι στην Ελλάδα και πρόκριση στα προημιτελικά», ενώ στη Γερμανία το Kicker εστίασε στον Ρέιντερς, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ πριν από την ανάπαυλα, επιλέγοντας τον τίτλο «Χατ-τρικ του Ρέιντερς πριν από την ανάπαυλα: Η Ελλάδα καταποντίζεται απέναντι στους Οράνιε».

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Ακόμη πιο σκληρή ήταν η προσέγγιση της σερβικής Mozzart Sport, που έκανε λόγο για «ντροπή», υπογραμμίζοντας την αμυντική κατάρρευση της Ελλάδας και αποθεώνοντας τους Μόλεν, Τίμπερ, Ρέιντερς και Ντάμφρις. Το δημοσίευμα στάθηκε, μάλιστα, στην αδυναμία της ελληνικής άμυνας να περιορίσει τους αντιπάλους της, κάνοντας ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά στην εμφάνιση των κεντρικών αμυντικών.

Στην Ισπανία, η Mundo Deportivo ανέδειξε τη σαρωτική επικράτηση των Ολλανδών και την επιθετική τους αποτελεσματικότητα, ενώ σημείωσε πως ο Τζολάκης απέτρεψε μια ακόμη μεγαλύτερη έκταση της ήττας, παρά την άστοχη απόκρουσή του στην προσπάθεια του Σάμερβιλ.

Η Marca συνέδεσε το 7-0 με τη φιλοσοφία του Γιόχαν Κρόιφ, τιτλοφορώντας το δημοσίευμά της «Ολλανδία 7-0 Ελλάδα – Αφιέρωμα στον “Κρόιφισμό” του Τσάβι».

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Τέλος, η AS έγραψε «Ξεκίνησε η Xavimania!», εστιάζοντας στην επιρροή του Ισπανού προπονητή, στο χατ-τρικ του Ρέιντερς, στις τρεις ασίστ του Ντάμφρις και στη δοκιμή του Γιούριεν Τίμπερ στη θέση του αριστερού μπακ.

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