Εφιάλτης για την Εθνική: «Αυτό το παιχνίδι θα μας πληγώνει για καιρό» είπε ο Γιοβάνοβιτς

Snapshot Η Εθνική Ελλάδας υπέστη βαριά ήττα 7-0 από την Ολλανδία, με τον Γιοβάνοβιτς να αναγνωρίζει την έλλειψη προετοιμασίας και την αδυναμία της ομάδας.

Ο προπονητής τόνισε ότι το 3-0 μέσα στα πρώτα 20 λεπτά επηρέασε αρνητικά την ψυχολογία και την απόδοση της ομάδας.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο αντιμετωπίζουν έντονη απογοήτευση και καλούνται να ανασυνταχθούν γρήγορα για το επόμενο κρίσιμο παιχνίδι με τη Σερβία.

Ο αρχηγός Παυλίδης ζήτησε συγγνώμη για την κακή εμφάνιση και τόνισε την ανάγκη βελτίωσης για να διατηρηθούν οι ελπίδες πρόκρισης.

Ο Ρέτσος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ντροπιαστικό και επισήμανε την ανάγκη σωστής ανάλυσης λαθών και συγκέντρωσης για τη συνέχεια. Snapshot powered by AI

Η βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για το Nations League άφησε την Εθνική Ελλάδας αντιμέτωπη με μία από τις πιο δύσκολες βραδιές της πρόσφατης πορείας της. Η εικόνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος προκάλεσε έντονη απογοήτευση, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην επιχειρεί να αναζητήσει δικαιολογίες για την εμφάνιση της ομάδας και να αναγνωρίζει την αγωνιστική της αδυναμία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εμφανίστηκε εμφανώς προβληματισμένος στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης, τόσο στο flash interview όσο και στη συνέντευξη Τύπου. Παραδέχθηκε ότι η Εθνική δεν παρουσιάστηκε κατάλληλα προετοιμασμένη για τις απαιτήσεις του αγώνα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το 3-0 μέσα στα πρώτα 20 λεπτά αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα, από το οποίο οι διεθνείς δεν κατάφεραν να ανακάμψουν.

«Είμαστε αμέσως μετά από ένα παιχνίδι πολύ άσχημο για εμάς σε εξέλιξη. Τέτοιες ήττες λειτουργούν πολύ αρνητικά για ολόκληρη την ομάδα. Θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια στις επόμενες μέρες για να προετοιμαστούμε για το ματς με τη Σερβία. Αυτό το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα κλίμα που δεν θέλουμε. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος ήταν καλή ομάδα, αλλά δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Το 3-0 στο πρώτο 20άλεπτο αποτέλεσε ένα μικρό σοκ, από το οποίο δεν καταφέραμε να επανέλθουμε στη διάρκεια του αγώνα», ανέφερε αρχικά στην κάμερα του Alpha.

Ο Γιοβάνοβιτς αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η εμφάνιση της Εθνικής απογοήτευσε όχι μόνο όσους βρέθηκαν στο γήπεδο, αλλά και τους φιλάθλους που παρακολούθησαν την αναμέτρηση από την Ελλάδα.

«Είναι ακόμα νωρίς, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, απογοητεύσαμε πολλούς ανθρώπους. Τόσο όσους βρίσκονταν εδώ όσο και όσους μας παρακολουθούσαν. Θα είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε, μέσα σε αυτές τις τρεις ημέρες, να επανέλθουμε σε μια ικανοποιητική κατάσταση μέχρι το επόμενο ματς», πρόσθεσε.

Γιοβάνοβιτς: «Ήμασταν πολύ αδύναμοι – Αυτό το παιχνίδι θα μας πληγώνει για καιρό»

Στις δηλώσεις του στη Nova, ο ομοσπονδιακός τεχνικός συνέδεσε την εικόνα της Εθνικής με την αδυναμία της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, επισημαίνοντας ότι η Ολλανδία εκμεταλλεύτηκε πλήρως την αγωνιστική της κατάσταση.

Όπως εξήγησε, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να παρουσιάσει την απαιτούμενη ετοιμότητα, με αποτέλεσμα να γίνει εύκολος αντίπαλος για τους Ολλανδούς.

«Αν υποθέσουμε ότι το παιχνίδι είναι μια συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου στην έδρα μας, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για την αναμέτρηση. Μετά από λίγο ήμασταν εύκολος στόχος για την Ολλανδία. Είναι δύσκολη η ώρα για όλους μας. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ήμασταν πολύ αδύναμοι. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό που έπρεπε. Αυτό επιβεβαιώνεται από την εξέλιξη του αγώνα», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια της Εθνικής να ανέβει επίπεδο απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους παραμένει ζητούμενο, παρά τις ανταγωνιστικές εμφανίσεις που είχαν προηγηθεί.

«Προσπαθούμε να ανέβουμε επίπεδο με όλες αυτές τις ομάδες. Στα υπόλοιπα παιχνίδια αποδείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό το ματς με την Ολλανδία μάς έδειξε ότι έχουμε ακόμα πολλή προσπάθεια. Αυτό το παιχνίδι μάς πλήγωσε και θα μας πληγώνει για πολύ καιρό ακόμα», κατέληξε.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Γιοβάνοβιτς στάθηκε και στις δυσκολίες της διαχείρισης που ακολουθεί, καθώς η Εθνική καλείται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να αφήσει πίσω της τη συντριβή και να προετοιμαστεί για την επόμενη κρίσιμη αναμέτρηση.

«Αυτό το σκηνικό δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Δεχτήκαμε μία πολύ μεγάλη ήττα από όλες τις απόψεις, τόσο βαθμολογικά όσο και αγωνιστικά, και σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο, υπό αυτές τις συνθήκες, να σκεφτόμαστε αμέσως την επόμενη μέρα. Σίγουρα θα υποστούμε τις συνέπειες αυτής της ήττας, τόσο όσον αφορά την έκταση του σκορ όσο και την εικόνα μας στο γήπεδο.

Σε τρεις μέρες έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Σίγουρα αυτές οι δύο-τρεις μέρες δεν θα είναι οι πιο εύκολες που θα είμαστε μαζί, λόγω της σημερινής εμφάνισης και του αποτελέσματος. Αλλά θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα μας, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο στο παιχνίδι με τη Σερβία», ανέφερε.

Ρέτσος: «Μην κοροϊδευόμαστε, είναι ένα ντροπιαστικό αποτέλεσμα»

Την έκταση της απογοήτευσης που επικρατεί στα αποδυτήρια της Εθνικής αποτύπωσε με τις δηλώσεις του και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός δεν επιχείρησε να ωραιοποιήσει την εικόνα της ομάδας, χαρακτηρίζοντας ντροπιαστικό το αποτέλεσμα και αναγνωρίζοντας ότι η εμφάνιση απέναντι στην Ολλανδία ήταν πολύ κατώτερη των απαιτήσεων.

Ο Ρέτσος υπογράμμισε ότι προτεραιότητα πλέον αποτελεί η ανασύνταξη της ομάδας και η σωστή αξιολόγηση των λαθών που οδήγησαν στη βαριά ήττα, καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Σερβία, στην οποία η Ελλάδα καλείται να αντιδράσει.

«Μην κοροϊδευόμαστε, είναι ένα ντροπιαστικό αποτέλεσμα το να δέχεσαι επτά γκολ. Η εικόνα μας ήταν απογοητευτική. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συγκροτηθούμε, να ανασυνταχθούμε, γιατί έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Σερβία, στο οποίο πρέπει να κερδίσουμε για να βρεθούμε στη δεύτερη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διεθνής αμυντικός παραδέχθηκε ότι η απογοήτευση είναι διάχυτη σε ολόκληρη την ομάδα, τονίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές οφείλουν να αντιδράσουν, όπως ακριβώς έκαναν και μετά τις θετικές εμφανίσεις και τις νίκες που είχαν προηγηθεί.

«Προφανώς όλη η ομάδα είναι απογοητευμένη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να σηκώσουμε το κεφάλι και να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Όπως στα προηγούμενα παιχνίδια, όταν κερδίζαμε, αφήναμε πίσω μας τις νίκες, έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Το 7-0 δεν είναι κάτι συνηθισμένο και δεν πρόκειται να κρυφτούμε.

Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε τι έφταιξε και να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί η Σερβία είναι μία πολύ καλή ομάδα και θέλουμε να πάρουμε τη νίκη μέσα στην έδρα μας», πρόσθεσε.

Παυλίδης: «Ζητάω συγγνώμη εκ μέρους όλων»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του αρχηγού της Εθνικής, Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος στάθηκε περισσότερο στην απογοητευτική αγωνιστική εικόνα παρά στο ίδιο το αποτέλεσμα. Ο διεθνής επιθετικός παραδέχθηκε ότι η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, επισημαίνοντας πως οι καλές εμφανίσεις που προηγήθηκαν δεν αποτελούν από μόνες τους λόγο εφησυχασμού.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η πρόκριση δεν βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στα χέρια της ελληνικής ομάδας, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση αντίδραση απέναντι στη Σερβία.

«Δεν είναι η ήττα, είναι η κακή εμφάνιση. Το αποτέλεσμα είναι βαρύ και πονάει αρκετά. Σίγουρα πιστεύουμε στον εαυτό μας, αλλά σήμερα δεν ήμασταν καλοί. Είναι κάτι που μας πονάει όλους. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ως ομάδα επειδή κάναμε τέσσερα καλά παιχνίδια τον προηγούμενο μήνα. Είναι πολύ δύσκολο.

Η πρόκριση πλέον δεν είναι στα χέρια μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, όταν έχουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας, δεν πρέπει να την πετάμε. Σήμερα το κάναμε ξανά. Πρέπει να βελτιωθούμε και να πάρουμε το τρίποντο απέναντι στη Σερβία, για τον εγωισμό μας ως παίκτες, αλλά και για τον κόσμο μας που ταξίδεψε για να βρεθεί εδώ. Ζητάω συγγνώμη εκ μέρους όλων», δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει, λοιπόν, την Ελλάδα αντιμέτωπη με την ανάγκη μιας άμεσης αγωνιστικής και ψυχολογικής αντίδρασης. Η συντριβή στο Άμστερνταμ έχει αφήσει βαρύ αποτύπωμα, ωστόσο η αναμέτρηση με τη Σερβία αποτελεί πλέον την πρώτη ευκαιρία για την Εθνική να δείξει ότι μπορεί να αφήσει πίσω της τη χειρότερη βραδιά της και να διεκδικήσει τη νίκη που μπορεί να της δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Nations League.

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